Xoana González echa a Pedro Aquino por pedir “amistad discreta”

El programa “Magaly TV: La firme” dio a conocer unas conversaciones que le entregó Xoana González con un conocido futbolista. Pese a estar casado, Pedro Aquino le envió unos mensajes a la modelo donde le ofrece tener una “amistad discreta”.

“Espero no incomodarte, hace mucho quería escribirte y hasta quería pedirte tu número. De hecho también estaba con mi esposa. Ahora que ando separado me decidí a escribirte, pero viste que no me gusta el escándalo, quiero una amistad bien discreta”, se deja leer en el chat que escribe Pedro Aquino.

La argentina se mostró un poco apenada por la esposa y la familia del pelotero, ya que las conversaciones son recientes, pero decidió sacarlas a la luz para que la esposa del futbolista pueda abrir los ojos. Ante esto, la conductora de espectáculos no dudó en asegurar, que lo que están haciendo sería un servicio a la comunidad.

“A mí me daba cositas sacar a la luz a todos los tramposos. Yo creo que a las mujeres o a los hombres tienen que abrirles los ojos. Porque entre mujeres tenemos que ser solidarias. Yo hago un servicio a la comunidad”, expresó Magaly.

Finalmente, la ‘Urraca’ defendió su postura, ya que muchos la critican por sacar ampays de peloteros y “destruir hogares”, cuando según el criterio de la conductora solo hace un “favor”.