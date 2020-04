Wuhan salió ayer de la cuarentena

La ciudad china de Wuhan, cuna de la pandemia del coronavirus, culminó a partir de ayer casi 11 semanas de cuarentena, aunque los ánimos de sus residentes están divididos entre las ganas de marcharse y quienes temen que otras ciudades pongan trabas a su llegada.

“Las medidas de control y prevención de la epidemia siguen siendo una prioridad y la gente debe seguir alerta“, afirmó hoy el funcionario local Hu Shuguang a la cadena estatal CGTN. Según Hu, Wuhan ha logrado salir del hoyo en el que se encontraba hace dos meses y la situación no deja de mejorar: desde el 18 de marzo, la ciudad solo ha confirmado dos casos de coronavirus en dos días separados.

“Que no haya nuevos casos no significa cero riesgos en Wuhan. Las tareas de prevención y control siguen siendo críticas”, acotó. Y mientras algunos viajeros comienzan a preparar sus equipajes para salir, otros se lo han pensado dos veces y han decidido no viajar en este periodo.