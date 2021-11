Walter Martos: “Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda le hacen tremendo daño al país”

El exjefe del Gabinete, Walter Martos, manifestó que las bancadas con ideologías radicales, tanto de derecha como de izquierda, son nocivos. Por esta razón, pensó que es fundamental llegar a un acuerdo entre los dos puntos de vista.

“Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda le hacen tremendo daño al país. Tenemos que encontrar un equilibrio y dar respuestas pragmáticas a las necesidades y la problemática nacional”, aseveró.

“El señor presidente (Pedro Castillo) tiene algunas creencias muy firmes que no responden a este equilibrio que debe mantener un estadista para conducir al país”, agregó.

Según el exministro, una de estas “creencias” a las que supuestamente se rige el mandatario es que solo se debería gobernar con personas de la misma ideología.

“Eso está excluyendo a excelentes profesionales que no son de izquierda o que son de otra tendencia política. Para conducir al país, se tiene que hacer organizando equipo de los mejores profesionales, los más capacitados, los más expertos”, recalcó.

Postura sobre la Asamblea Constituyente

Martos indicó que la obstinación del Gobierno de implantar una Asamblea Constituyente para posteriormente crear una nueva Constitución Política se aparta de quienes no aceptan esa idea. Asimismo, espanta a los inversionistas.

“Si no hay un influjo de inversionistas, no vamos a tener empleo. Si no tenemos empleo, no hay capacidad de gasto; y si no hay capacidad de gasto, podemos entrar en una hiperinflación que nadie nos para”, alarmó.