Walter Ayala confirmó que no sintió incomodidad en su cargo

El ministro de Defensa, Walter Ayala, confirmó que la presidenta del Gabinete, Mirtha Vásquez, no anunció ningún malestar por conformar el equipo ministerial. Esto luego de las denuncias en su contra por un posible intento de introducirse en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.

“Ella no me ha dicho nada sobre tema de incomodidad. Yo pienso que, si yo estuviese incómodo con este Gobierno, hubiese renunciado hace rato. Yo no estoy incómodo”, declaró.

“Lo que me incomoda son políticos que hacen ruido y quieren desestabilizar al Gobierno. Yo me siento cómodo en este gobierno”, aseveró.

Como se sabe, en la prensa nacional rechazó la versión de que la jefa del Gabinete estaba irritada con la estancia del exministro Ayala en el puesto. Esta habría sido la razón por la que ella no fue a Ayacucho para acompañar al mandatario Pedro Castillo en la exhibición del informe por los cien primeros días de su Gobierno.

¿El Gobierno está unido?

Por su parte, la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, ratificó que todos en el Gabinete están laborando centrados con el asunto de la promoción del empleo.

“La señora ministra (Vásquez) ha estado dentro del Consejo Nacional de Trabajo. Seguimos coordinando nosotros de manera regular”, manifestó.

“Entiendo que a veces hay muchas especulaciones, pero de nosotros seguimos trabajando de manera unida, de manera conjunta”, agregó.

Los dos ministros se pronunciaron después de la sesión de reinstalación del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) correspondiente al periodo 2021-2026.