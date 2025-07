Villarán no sale del país

Poder Judicial le dictó impedimento de salida por 36 meses

Ayer, el Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, investigada por presunto lavado de activos en el marco del caso Lava Jato.

Como se sabe, el Ministerio Público había solicitado el impedimento de salida del país y otras restricciones contra la exautoridad edil en el caso de los presuntos aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a sus campañas municipales.

Así, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundada en parte la petición de la Fiscalía.

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, no asistió de manera presencial a la audiencia del Poder Judicial. “Yo me allano al impedimento de salida del país, no he tenido ese interés”, dijo. Además, la Fiscalía había planteado acumular nuevas reglas de conducta a las ya vigentes para la exalcaldesa de Lima.

Leer también [Despacho Presidencial niega uso indebido de tarjetas de Dina Boluarte]

Sin embargo, el juez Víctor Chávez Tamariz rechazó el pedido de la Fiscalía que pretendía impedir a Susana Villarán comunicarse con testigos y coacusados del proceso. Ello en aplicación a una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte.