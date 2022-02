(VIDEO) Guillermo Sanguinetti le pone fe a la ‘blanquirroja’: “Quiero ver a Gabriel Costa en el mundial con Perú”

El estratega uruguayo Guillermo Sanguinetti quien dirigió a Gabriel Costa en Alianza Lima, se mostró contento por su nacionalización y expresó su deseo de verlo jugar un Mundial con la selección peruana.

“Se vienen partidos muy importantes para Perú. Se viene el más difícil que es contra Uruguay y ojalá que Gabriel Costa tenga la chance de jugar. Perú tiene una selección que si bien ha tenido unos recambios, hay muchos jugadores que han jugado juntos hace mucho tiempo, entonces por ahí no es fácil la inserción de ciertos jugadores, pero ojalá pueda tener esa oportunidad de jugar y demostrar con la selección todo su potencial”, sostuvo Sanguinetti al Portal Menú Deportivo.

Sanguinetti se mostró contento por el crecimiento futbolístico de Gabriel Costa quien hoy milita en Colo Colo, reciente campeón de la Supercopa de Chile

“Me pone contento porque era un jugador que yo lo había tenido en Uruguay en Bellavista cuando él no debutaba en primera división. Nosotros le vimos cosas importantes en él. Era esa apuesta en la que los entrenadores tenemos porque le vemos cosas diferentes. Si bien le costó un poco el arranque y por ahí hubo una crítica hacia mí, más que nada por la llegada de él, ese año demostró y con creces, el potencial que tenía, creo que fue uno de los jugadores que más goles hizo en el año y después fue haciendo su carrera y realmente me pone contento y pienso que no estuve equivocado cuando lo pensé de esa forma”, añadió.

El también técnico del Delfín Sporting Club dijo que le gustaría ver a Costa en un Mundial con la casaquilla peruana.

“A mí me tocó estar en dos eliminatorias en un proceso difícil en aquel momento y no pudimos estar en esos mundiales y yo les deseo y digo siempre a esos jugadores, tienen que hacer todo lo posible para estar dentro de esa selección y en un mundial, es lo más lindo que puede suceder y siempre les deseo que ojalá puedan estar en el mundial y ver a esos jugadores que yo dirigí, en esa fiesta deportiva”, señaló Sanguinetti al Portal Menú Deportivo

Perú enfrentará a Uruguay este 24 de marzo por la penúltima fecha de las Eliminatorias, ambas selecciones lucharán por conseguir un cupo directo al Mundial Qatar 2022.

SELECCIÓN URUGUAYA

“Uruguay tuvo un bajón importante y le tocaron partidos difíciles todos juntos y los perdió. Eran partidos complicados y sabía que por ahí venían partidos accesibles, pero hubo cambios, sobretodo en el entrenador porque después yo sabía que iban a sacar esa rebeldía. Logró un importantísimo triunfo en Paraguay y ese triunfo le dejó muy arriba en lo anímico y ha hecho ahora lo que tiene que hacer que es ganar y está cerca de clasificar al mundial”.

SELECCIÓN PERUANA

“Creo que ese punto que logró con Ecuador fue muy importante, lo deja con esa chance de clasificar. Perú tiene algo que es importantísimo que es el proceso de selección y un proceso donde se mantienen muchos jugadores, se mantiene el técnico y sabe muy bien a lo que juega. Entonces eso es una gran ventaja. Perú tiene que confiar en lo que viene para jugar el mundial”.

DT URUGUAY – DIEGO ALONSO

“Soy amigo personal de Diego Alonso, fuimos compañeros, jugamos juntos en Gimnasia de la Plata. Cuando tomé Gimnasia fue el primer jugador que llevé, lo dirigí, fue mi delantero. Nos une una amistad. He hablado con él en estos días y sé que está convencido de lo que está haciendo y sobretodo dándoles confianza a los jugadores. Por ahí me queda un poco la sensación que me hubiese gustado que el ‘maestro’ Tabárez con todo su cuerpo técnico, del cual también tengo una buena relación, hubiese terminado diferente, pero las circunstancias se dieran así y ahora como uruguayo tenemos que aprovechar ese proceso para poder llegar al mundial”.