Mata a pareja de amigos tras descubrir que querían inculparlo de robo

Una pareja fue brutalmente asesinada a puñaladas en su propia casa por un amigo que descubrió que habían estado conspirando para culparlo por un robo de 28 mil libras esterlinas. Stanley Elliott supuestamente apuñaló a Geoffrey Hibbert, de 61 años, y a su esposa Michelle, de 29, después de que la pareja regresara de una noche en un pueblo cercano a Londres.

El asesino los habría apuñalado en su propia casa más de 58 veces

Elliott, de 53 años, está acusado de apuñalar “salvajemente” a Geoffrey 58 veces en el cuello y el torso antes de apuñalar a Michelle siete veces en el cuello el Día del Padre el año pasado. La corte escuchó que Michelle había logrado llamar a los servicios de emergencia y usó su último aliento para nombrar a Elliott como su asesino.

En la horrible llamada, que se hizo en el teléfono de Elliott, se escucha a la mujer suplicar por su vida con alguien que ingresó a la habitación, antes de que llegaran los servicios de emergencia.

La disputa que desencadenó el asesinato tiene que ver con un robo perpretado en Baisngstoke (Inglaterra) a principios del año pasado, en el cual se asaltó a un Bingo por una suma equivalente a 38 mil dólares. Por ese caso Geoffrey enfrentaba juicio, pues su teléfono celular fue encontrado en la escena del robo.

El asesino también estaba acusado en relación con el robo al Buzz Bingo, pero cuando se enteró de que la pareja planeaba achacarle toda la responsabilidad, planeó su asesinato. La pareja, que tenía un hijo pequeño, había estado en un bar en Reading el 19 de junio del año pasado y regresó alrededor de la 1:30 am.

“En media hora, ella y su esposo habían sido apuñalados varias veces y se estaban desangrando en su propia casa. Alguien en quien habían confiado se había vuelto contra ellos e inexplicablemente y salvajemente los asesinó en su propia casa”, agregó.

La fiscal explicó que la cámara de seguridad de la casa mostró a la pareja regresando en la madrugada antes de que se desatara la discusión. Cuando llegaron los servicios de emergencia, a las 2 de la madrugada, la pareja estaba muerta. Se dijo en el tribunal que una motocicleta fue captada saliendo a la carretera cerca de los hechos cuando llegó la policía a la escena y las autoridades creen que era el asesino.

“Durante su agonía, el operador le preguntó a Michelle Hibbert quién la había apuñalado. Tal vez fue este intercambio lo que hizo que su atacante regresara a la habitación. Antes de que pudiera ser detenida, respondió con el nombre del hombre que la Corona dice que la asesinó: Stan Elliott”, dijo,

“Michelle luego comienza a gritar y gritar y dice: ‘No, no, no’”, agrega.

Tanto Geoffrey Hibbert como Elliott habían afirmado que no tenían nada que ver con el robo en la sala de bingo.

Inglaterra y Gales prohibirán las fotos sin consentimiento a mujeres amamantando en público

Hacer fotos a mujeres amamantando a bebés en público sin su consentimiento será ilegal en Inglaterra y Gales. La propuesta forma parte de un proyecto de ley incluido en un paquete mayor actualmente en trámite en el Parlamento británico.

El ministro de Justicia del Reino Unido, Dominic Raab, señaló que la legislación busca evitar que las mujeres sean “molestadas”, ya sea para la “autogratificación” o “con fines de acoso”.

Los diputados laboristas Jeff Smith y Stella Creasy han liderado los esfuerzos en la Cámara de los Comunes para hacer que tomar fotografías a mujeres mientras amamantan sea ilegal, después de que una ciudadana les contactara tras haber sido fotografiada mientras lo hacía en un parque.

No obstante, cuando la mujer, identificada como Julia Cooper, acudió a la Policía por el incidente, le dijeron que no podían hacer nada porque no se había cometido delito alguno.

Creasy tiene su propia experiencia en ser fotografiada mientras alimentaba a su bebé. Un adolescente le hizo una foto en un tren, tras lo que la diputada dijo que fue una “experiencia horrible”.

Según el periodico DailyMail, el proyecto de ley señala que las personas que fotografíen a madres lactantes sin su consentimiento podrían enfrentarse a dos años de cárcel. La normativa todavía debe ser examinada por el Parlamento.

Le puede interesar [Encuentran ciervos con ómicron en Nueva York]

“Ninguna madre primeriza debe ser acosada de esta manera”, declaró el secretario de Justicia Dominic Raab. Y añadió: “Nos hemos comprometido a hacer todo lo posible para proteger a las mujeres, hacer que se sientan más seguras y darles más confianza en el sistema judicial”.

El Ministerio de Justicia británico señaló que la creación de este delito específico proporciona “a la policía y a los fiscales la claridad y los poderes que necesitan para garantizar que los autores se enfrenten a la justicia”.

La ministra del Interior, Priti Patel, declaró: “Todos los departamentos del Gobierno trabajan para abordar y atajar todos los problemas relacionados con la violencia contra las mujeres y las niñas”. Y concluyó: “Las enmiendas sitúan la voz de las víctimas en el centro de nuestras decisiones”.