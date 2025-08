Christian Domínguez «Una cosa es que opines y otra es que me faltes elrespeto».

Christian Domínguez lanza advertencia a Leonard tras juicio ganado a Karla

Christian Domínguez fue abordado por ‘Amor y Fuego’ y le consultaron sobre los dos procesos legales que supuestamente le ha ganado Leonard León a la conductora de televisión, luego que ella lo acusara por violencia psicológicacontra ella y sus hijos.

El cumbiambero reafirmó que no se pronunciará al respecto, por respeto a los hijos de su actual pareja, a los que ama como si fueran suyos. Sin embargo, dejó en claro que ella se encuentra tranquila, así como lo estátoda su familia.

«No puedo opinar de eso porque no me compete. Siempre la voy a apoyar a Karla, en las buenas y malas. No puedo desarrollar el tema por mis hijos también porque me han pedido en más de una oportunidad que no tenga reacciones. Mis hijos son lo máximo. Estamos tranquilos. Ya son grandes. Esto diez años atrás era complicado porque eran pequeños e importaba cuidarlos, protegerlos, brindarlos, no opinar«, respondió Domínguez para ‘Amor y Fuego’.

De acuerdo al líder de ‘La Gran Orquesta Internacional’,Tarazona no está afectada ahora que se han archivado las medidas de protección asu favor contra Leonard León. «Estamos relajados, mi señora está bastantetranquila, tanto así que no le importa opinar (…) ellos (mis hijos) ahora tienensu voto, su voz, es más, quieren expresarse«, agregó.

Eso sí, Christian Domínguez indicó que si la partecontraria, es decir Leonard León, le falta el respeto, entonces saldrá alfrente, pese a la promesa que tiene con sus hijos de no reaccionar.

«Cualquier persona puede hablar de mí, el señor puede hablarde mí, pero una cosa es que opines y otra es que me faltes el respeto. A unaacción vas a encontrar una reacción», concluyó.