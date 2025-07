Vendedora ambulante lucha por su vida tras ser baleada

La mujer fue interceptada por delincuentes, que le dispararon a sangre fría. Las investigaciones apuntan a un crimen vinculado a préstamos ‘gota a gota’.

Una vendedora ambulante se debate entre la vida y la muerte tras ser baleada por delincuentes, a la altura de la cuadra 10 de la avenida Venezuela, en la jurisdicción de Breña. La mujer se encontraba junto con su carreta rodante, en la que ofrecía productos de abrigo, como chalinas o pijamas.

Cuando de pronto aparecieron sujetos desconocidos, que sin mediar palabra le dispararon en la cabeza. Quedó al borde de la muerte luego del brutal ataque a sangre fría. Las personas que se encontraban cerca al lugar de los hechos socorrieron a la mujer y la llevaron al nosocomio más cercano.

La comerciante, gravemente herida, fue trasladada de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece con pronóstico reservado. Agentes de la Comisaría PNP Chacra Colorada llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las pesquisas correspondientes.

Fuentes policiales identificaron a la víctima como María Benítez Castillo, de 39 años. La principal hipótesis que se maneja es que el crimen está vinculado a préstamos ‘gota a gota’. Los delincuentes habrían estado pidiendo a la comerciante elevados intereses que no podía pagar. Y al no efectuarse los pagos no tuvieron piedad y arremetieron contra su vida.