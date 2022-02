Gamarra sigue en crisis y sus ventas están en caída

Solo un 40 por ciento de los empresarios, en su mayoría microempresarios, han logrado iniciar sus labores

Comerciantes piden a presidente Castillo atender sus demandas

El emporio comercial de Gamarra continúa afrontando una de las crisis más severas debido a la pandemia, pues a pesar de los esfuerzos de reactivar su economía, solo un 40 por ciento de los empresarios, en su mayoría microempresarios, han logrado iniciar sus labores luego de que cerraran sus negocios por siete meses durante la primera y segunda cuarentena.

Así lo confirmó la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, quien, expresó la preocupación de los empresarios, quienes esperan tener el apoyo del próximo gobierno para reactivar su negocio y así generar más puestos de trabajo. Aunque hasta la fecha Pedro Castillo no se ha pronunciado al respecto.

“La situación en Gamarra es un poco complicada. Un 60 por ciento de empresarios no ha iniciado sus actividades y esto no solo los afecta a ellos, sino también a los empleos, los impuestos y todo lo que genera el emporio comercial. De 10 mil puestos de trabajo, estamos recién al 40%, nos preocupa, podríamos haber avanzado mucho más. No podemos hablar de cifras de crecimiento, a penas de recuperación”, manifestó Saldaña.

LA REACTIVACIÓN

“Consideramos que lo más importante es que la reactivación económica empiece desde la micro pequeña empresa porque es la forma más rápido de reactivar a nuestro país, recuperar puestos de trabajo y generar impuestos. El gobierno debe comprarle directamente a las MYPES, no solo a los que producen prendas, sino también a los que fabriquen metalmecánica, calzado, gráfica, plástico, entro otros rubros”, dijo la presidenta de la Asociación Gamarra Perú.

“Necesitamos acceso a créditos para volver a invertir y seguir trabajando, así se podría reactivar los más de 2 millones de puestos de trabajo en el próximo año”, agregó.

BAJAN LOS PRECIOS DE ALQUILER

La crisis en Gamarra también ha generado que los alquileres bajaran notablemente de precio, esto para evitar que exista ‘tanta migración fuera de la zona comercial’.

“El precio de los alquileres ha reducido en un 30% o 40%, eso quiere decir que, si antes se encontraba locales en pisos altos desde los 100 a 120 dólares, ahora los puedes encontrar desde 80 a 90 dólares, eso no se veía antes. Además, los contratos de alquiler han reducido el tiempo de garantía de seis meses a tres meses, pues los empresarios quieren dar la facilidad para quienes quieran iniciar su negocio”, comentó Saldaña.

INFORMALIDAD EN GAMARRA

La crisis en Gamarra también ha traído más informalidad, pues muchas zonas de los alrededores del emporio están siendo invadidas por la desesperación de un puesto de trabajo.

“No es una solución perseguir, esconder y amontonar a un lado a los informales para que la gente o la prensa no los vea, esto es un tema pendiente. Es difícil ver la realidad y también lo peligroso, pues no existe la salubridad, no se respetan los protocolos, el distanciamiento social, es un tema que está pendiente y que se tiene que resolver por las autoridades. Aún seguimos esperando propuestas concretas”, mencionó la líder de la Asociación Gamarra Perú.

PROPUESTAS DE LA ASOCIACIÓN GAMARRA PERÚ

De acuerdo a la líder de la Asociación Gamarra Perú se han propuesto realizar una ‘mesa técnica con los gremios y ministerios’, y aunque hasta el momento no han tenido éxito, sus principales propuestas inmediatas y fáciles de aplicar son las siguientes: