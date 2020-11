Uso de mascarillas descartables destruyen el planeta

La viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), Lies Linares Santos, aconsejó no usar las mascarillas descartables para protegerse del covid-19, debido a la gran cantidad de residuos que genera a diario y porque se trata de un producto que tarda 400 años en desintegrarse. Así lo precisa un informe de la Agencia de Noticias Andina.

Ministerio de Ambiente recomienda usar mascarillas protectoras de tela

“Somos aproximadamente 33 millones de peruanos, entonces si cada uno de nosotros usamos una mascarilla descartable diaria, la cantidad de residuos ya es bastante exorbitante”, explicó Linares en el Canal Online de la Agencia Andina.

En el marco de la campaña “Nuestro planeta no es de un solo uso”, Linares dijo que el Minam propone que los ciudadanos usen mascarillas reutilizables para que protejan su salud, pero también para que generen menos residuos.

“Es importante romper un mito, generalmente pensamos que las mascarillas de tela no nos van a proteger, pero cuando vamos a comprar una podemos rociar nuestro desinfectante y ver si efectivamente están pasando las gotículas de ese líquido; si pasa, no es una mascarilla buena, entonces esa mascarilla no deberíamos usar, deberíamos usar aquella que no permite el paso”, sostiene.

Al usar este tipo de mascarillas debe tenerse en cuenta que proteja la nariz, la boca y el mentón y que, antes y después de ser retirada, se realice el lavado las manos.

Por otro lado, la viceministra advirtió que se están encontrando residuos de mascarillas descartables en el litoral peruano, en los ríos y en las calles.

Por ello, en caso de usarlas, invocó a la población a que no la dejen en las calles ni en los contenedores de la vía pública, sino disponerlos en la vivienda con la seguridad de la doble bolsa, el roseado de desinfectante y entregarlo de manera adecuada al servicio de limpieza.

El personal de salud y el personal que realiza actividades específicas usan las mascarillas quirúrgicas N95, pero es una población minoritaria y que requiere otro tipo de cuidados, no es la misma situación para la mayor parte de la población, “es claro que no podemos apostar por un consumo masivo de estas mascarillas”.

Ya está siendo promovido el uso de las mascarillas reutilizables en los turistas de las áreas naturales protegidas del Perú, para ello se plantea trabajar con algunas comunidades para que elaboren las mascarillas con las medidas necesarias de protección y con logos o algún distintivo de la zona.

De esa manera, se podría generar actividad económica para la población y, además, la promoción del mensaje del uso de la mascarilla reutilizable en turistas, “entonces ganamos todos”.

POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

La Política Nacional del Ambiente tiene más de 10 años y su actualización es probablemente uno de los procesos más importantes del Minam, según expresa la viceministra.

“Tenemos nuevos retos, los cuales nos impulsan a su actualización. Dentro de los temas que estamos planteando están reducir los niveles de deforestación y degradación de nuestros ecosistemas, conservar nuestra biodiversidad, mejorar la gestión de residuos sólidos, reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, controlar la contaminación atmosférica, aguas marinas y continentales, entre otros”, cuenta.

Este proyecto está impulsado por el Minam, pero tiene una red de colaboración y trabajo más grande que comprende a organizaciones indígenas, gremios, sociedad civil y la academia, de manera que se pueda reunir más información y aportes de los distintos actores que tienen que ver con la gestión ambiental.

Esta nueva política estaría siendo aprobada durante el primer trimestre del 2021 y será encaminada como un horizonte al 2030 para una óptima gestión ambiental en la que contribuyen los distintos actores, no solamente para su formulación, sino también para su implementación.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y DEFORESTACIÓN

Actualmente, ya han iniciado actividades 14 áreas naturales protegidas como el Bosque de Pómac, el Parque Nacional de Tingo María, el Santuario Histórico de Machu Picchu, entre otros.

Y próximamente abrirán sus puertas para los visitantes aproximadamente 8 o 9 sitios más, según informa la viceministra, reactivando gradualmente el turismo.

Por otro lado, uno de los grandes temas que preocupan al país y que requiere actuar de manera conjunta es la deforestación en los bosques.

“Nuestra Amazonía está siendo impactada en muchos casos por la agricultura migratoria, pero, sobre todo, en estos meses por los incendios forestales y tienen que ver con las prácticas habituales que muchos agricultores tienen vinculándolo a una mejor cosecha o a un mejor aprovechamiento de los suelos”, indica.

A pesar de los múltiples esfuerzos, las prácticas todavía se mantienen. Si bien el trabajo realizado en los últimos años había tenido resultados, durante la pandemia aumentó el desplazamiento de la ciudad al campo, lo cual ha generado el aumento de las poblaciones en zonas naturales.

“Se está percibiendo este incremento en zonas como Cusco, donde también se ha incrementado los incendios. Por ello, necesitamos medidas de trabajo mucho más fuertes con nuestros agricultores porque las causas que generan los incendios forestales en Perú tiene que ver mucho con la actividad agrícola”, sentencia.