Tula Rodríguez sufrió choque en la Vía Expresa

La conductora de televisión se mostró nerviosa por lo sucedido e hizo una reflexión acerca del uso del cinturón de seguridad.

Tula Rodríguez, reconocida por su activa presencia en redes sociales y su destacada carrera como actriz en la serie ‘Los Otros Concha’, compartió recientemente un difícil momento que vivió durante el fin de semana.

La exbailarina reveló en sus historias de Instagram que fue víctima de un choque múltiple mientras regresaba de una grabación en el centro de Lima. A pesar del susto, Rodríguez destacó la importancia del cinturón de seguridad, que, según ella, evitó que el impacto fuera más grave.

“La importancia del cinturón de seguridad, lo que me ha movido es un poco la cabeza. No me he bajado del carro porque ya vino la policía y todo para hacer el tema. Aprovecho para decirte la importancia del cinturón de seguridad, te salva la vida. Qué fuerte. Quiero estar con mi hija, pero dios es bueno y me ha permitido que nada nos pase”, expresó.

Tras el incidente, ya en casa y más tranquila, Tula reflexionó sobre la magnitud del choque al ver las imágenes de los vehículos involucrados. Instó a sus seguidores a estar siempre precavidos y cuidarse.

El legado de Tula Rodríguez en el entretenimiento peruano

Nacida el 2 de julio de 1977 en Lima, Tula Rodríguez ha dejado una marca indeleble en el mundo del entretenimiento peruano. Inició su carrera como vedette en los años 90, destacándose en teatro y espectáculos de variedades.

Su versatilidad la llevó a incursionar en la actuación, participando en telenovelas y series peruanas como “Mil oficios” y “Las vírgenes de la cumbia”. Además, ha tenido una exitosa carrera como presentadora de televisión, siendo parte de programas emblemáticos como “En boca de todos”.

En el ámbito personal, Tula estuvo casada con Javier Carmona, con quien tuvo una hija llamada Valentina. Su matrimonio fue muy mediático y su vida ha estado en el foco público hasta la muerte de Carmona en 2020.

Además de su trayectoria en el espectáculo, Tula ha incursionado en el mundo empresarial, lanzando líneas de productos de belleza y moda. Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en la industria la convierte en una figura emblemática del entretenimiento en Perú.

