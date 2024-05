Mujer acusa a Jorge Luna de enviarle mensajes inapropiados

La usuaria apareció en ‘Amor y Fuego’ y mostró los mensajes que intercambió con el conductor de ‘Hablando Huevadas’ en 2019

Una mujer ha divulgado conversaciones con Jorge Luna, integrante del programa de comedia ‘Hablando Huevadas’, en las que el comediante le envió mensajes inapropiados en 2019. Según las revelaciones, los mensajes se originaron en Instagram cuando Luna estaba de gira por Arequipa y meses antes de que se casara con su esposa Melissa Gonzales.

En dichas conversaciones, fechadas el 15 de julio de 2019, se evidencia que Jorge Luna fue el primero en contactar a la joven, quien tenía 21 años en ese momento. La mujer declaró que inicialmente respondió con admiración por los videos de Luna.

La charla tomó un giro incómodo cuando Jorge Luna mencionó que estaba a punto de “automotivarse” y le envió una fotografía que ella había publicado vestida en ropa interior. La mujer describió esta conducta como “asquerosa”. Luna afirmó que usaría las fotografías de la joven para “motivarse”, lo que ella consideró inapropiado y un abuso de confianza.

Reacciones ante los comentarios fuera de lugar

Si bien el hecho ocurrió en 2019, el reportaje de ‘Amor y Fuego’ indica que la conversación se ha viralizado recientemente, afectando a la joven que ahora tiene 26 años. La usuaria comentó:

“Jajajaja, tengo un storytime con este marrón. Recuerdo que me salió un story de un baile, no recuerdo, pero reaccioné a su historia (en ese tiempo no era ‘famoso’) y me dijo que le pasara una foto mía para que se paj*** y yo wtf? qué asco”.

El comediante comenzó a ver sus publicaciones y respondió a una foto donde ella estaba en ropa interior, lo que generó una reacción de indignación por parte de la usuaria:

“Me pareció una manera tan asquerosa de dirigirse hacia mí, así esté calata, así esté de cualquier manera no tiene derecho a responder de esa manera o de decirme que se va a autocomplacer por el hecho que mi foto está ahí”, comentó la usuaria.

El programa ‘Amor y Fuego’ cuestionó que estos mensajes se hayan dado unos meses antes de que Jorge Luna contrajera matrimonio con Melissa Gonzales Samplini a inicios de 2020. La pareja tiene más de 10 años de relación y tres hijos. Esta revelación ha generado diversas reacciones en las redes sociales, tanto a favor como en contra del comediante.

Críticas recientes a Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Este incidente llega en un momento en el que tanto Jorge Luna como Ricardo Mendoza están recibiendo críticas por sus declaraciones en una entrevista con Verónica Linares. En dicha entrevista, han minimizado la importancia de su público con frases como “no les debemos nada” y “no les gusta” salir a la calle para tomarse fotos o mandar saludos.

