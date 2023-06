Trucos de limpieza y orden

El tiempo de ocio es una de esas escasas cosas que nos encanta atesorar, por eso tener que dedicarlo a limpiar y ordenar la casa no siempre nos resulta lo más atractivo. Aunque son tareas que tenemos que hacer, existen numerosos métodos que nos ayudan a realizarlas de forma más rápida y efectiva, algunos trucos que podemos poner en práctica de forma diaria, o casi, para que nos resulten más llevaderas y requieran menos esfuerzo.

La mejor táctica para ordenar es no dejar que se desordene. Esperar a que las tareas se hayan acumulado para hacerlas todas de golpe puede parecer una buena idea sobre el papel, de esta forma solo dedicamos un día a hacerlo todo. Sin embargo, a la hora de la verdad, lo que conseguimos es cansarnos en exceso y sobrecargarnos, convirtiendo las tareas de limpieza en un calvario en lugar de una llevadera rutina.

TRUCOS

Limpieza con bicarbonato:

Utilizar bicarbonato de sodio es uno de los trucos originales para limpiar y desinfectar tu casa más efectivos. Prácticamente todo se puede limpiar con él, pero ten en cuenta que deberás ponerte guantes para ello.

El horno, la campana extractora, el microondas, la plata, las tapicerías, las alfombras, el colchón, el cubo de la basura, la refrigeradora y algunas superficies pueden limpiarse con él. Aun así, ten la precaución de leer antes las etiquetas de los textiles y las instrucciones de los electrodomésticos.

Quédate con lo necesario:

Uno de los primeros pasos para ayudarnos a que la casa esté siempre limpia es eliminar todo aquello que no usamos, que ya no nos gusta o que no nos resulta útil. Muchas de las cosas que tendemos a acumular para cuando llegue el momento adecuado se quedarán sin usar nunca, por eso lo mejor es deshacernos de ellas y buscarles una vida mejor. A nosotros no nos sirven, pero puede que a alguien le hagan la vida más sencilla, por lo que venderlas o donarlas, si están en buenas condiciones, puede ser una buena idea.

Haz la cama:

Ahora que empieza a refrescar, comienza la temporada de fundas nórdicas y colchas más gruesas, lo que hace que nos quedemos sin excusas para evitar hacer la cama, no nos lo pueden poner más sencillo. Este gesto, que apenas lleva unos minutos, es clave para cambiar por completo el aspecto del dormitorio, haciendo que se vea ordenado al instante. Sirve también para que el momento de irnos a dormir resulte mucho más placentero, además de evitar que las sábanas cojan polvo.

Leer también:

Limón y vinagre:

El vinagre es un increíble limpiador desinfectante y desengrasante. Si se mezcla con zumo de limón, el resultado será un potente limpiador de los de toda la vida.

Frotando las superficies con un trapo humedecido con zumo de limón o vinagre recuperarás el brillo de grifos, fregaderos y ducha. Va genial para limpiar el baño porque el vinagre actúa como un poderoso antical. También sirve para dejar brillantes y limpios los muebles, sin rastro de polvo. Simplemente, moja un paño con un poco de vinagre y zumo de limón.

Café molido:

Por muy cuidadosos que seamos al guardar los alimentos, es fácil que la nevera coja mal olor. Con este remedio casero los olores desaparecerán sin esfuerzos: coloca un bol con café molido– también sirve usado– o con bicarbonato. Son neutralizadores de olores naturales. Puedes retirar el bol cuando haya hecho efecto o bien dejarlo y reponerlo una vez al mes.

Además, se usa como fertilizante para plantas, ya que contiene nutrientes esenciales y útiles para el crecimiento de las plantas, entre ellas el potasio y magnesio. Y si tienes mascota, no dudes en combatir las pulgas con este alimento. Basta con tomar los restos que quedan después de beber café y frotarlo por el pelo del perro después del baño.

Limpiar los cristales con papel periódico o una media vieja

Si estás harta de que los cristales tengan brillos o restos de pelusa, prueba a limpiar los cristales con hojas de papel de periódico o con una media vieja. Ni sueltan pelusa ni arrastran la suciedad de un lado a otro, ni dejan brillos.

No acumules la ropa:

Ordenar la ropa es una de las actividades que más pereza da, porque parece que nunca se termina, una vez que la ropa está limpia hay que tenderla, esperar a que se seque y recogerla, plancharla, doblarla y guardarla en su sitio. No dejes que la ropa limpia pase demasiado tiempo tendida una vez que está seca, porque corre el riesgo de volver a ensuciarse, lo mismo sucede con la ropa que ya está lista para volver al armario. Guárdala en su sitio antes de que se arrugue de nuevo y todo tu esfuerzo haya sido en vano.

Limpiar la pantalla del ordenador:

Para limpiar la pantalla del ordenador, apágalo y coge una gamuza suave y limpia (como la de la limpiar las gafas). Quita el polvo suavemente. Coge un pulverizador pequeño y rellénalo con agua destilada y alcohol de 96º a partes iguales. Aplícalo sobre un trapo de microfibra humedeciéndolo ligeramente y limpia la pantalla. También te sirve para la de la tele y la del móvil.

Limpiar las zapatillas blancas:

Para limpiar tus zapatillas blancas y dejarlas como nuevas, tienes que mezclar dos cucharadas de jabón de escamas y dos de percarbonato en un bol con 100 ml de agua. Remueve bien. Unta la pasta con un cepillo de dientes en las dos zapatillas. Aclara con un paño húmedo y seca bien.