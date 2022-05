¡Triunfo! Jubilados estarán en la primera línea de pagos del FONAVI

Todo hace indicar que en los próximos días se podría estar agendando el debate y aprobación del dictamen de ley para el reajuste de pensiones de los jubilados del DL. 19990 en el Pleno del Congreso, con lo cual se daría luz verde al ansiado aumento. Y si esta es una buena noticia para los cesantes de la ONP, viene otra más, pues los jubilados serán los primeros en cobrar su FONAVI toda vez que se inicie el proceso de devolución de aportes.

Junio será un buen mes puesto que también recibirían el reajuste de pensiones

Como se sabe, el dirigente jubilado Pedro Paulet, manifestó que los proyectos de ley vistos en las comisiones del Congreso que solicitan la nivelación de las pensiones al equivalente de la Remuneración Mínima Vital, que era de 930 soles y ahora es de 1,025; dieron paso a un solo dictamen el mismo que debe ser debatido de inmediato en el Pleno del Congreso.

De aprobarse el dictamen, acto seguido pasaría al Ejecutivo que también tendrá que aprobarlo, lo cual se espera se así, pues no habría motivos para que el Gobierno no disponga el aumento de pensiones, tomando en cuenta que existe un retrasado de 18 años y que las pensiones de los jubilados no se ajustan, ni por asomo, a la canasta básica familiar.

COBRARÁN PRIMERO EL FONAVI

La buena noticia, es que a esto hay que sumar que los jubilados serían los primeros en cobrar la devolución de aportes del FONAVI, que está próximo a hacerse realidad.

En ese sentido, la recién instalada Comisión Ad Hoc, por parte de los representantes del FONAVI, manifestó que existen alrededor de 600 mil jubilados del DL. 19990 que estarían en la primera línea de pagos conforme el Plan de Operaciones realizado por los dirigentes fonavistas.

Estas personas cuentan con todos sus datos completos al interior de la ONP, por tanto, a ellos se les haría primero su certificado de aportaciones. Además, también cobrarían primero por tratarse de personas de avanzada edad que cuentan con pensiones de “miseria” por lo que si situación económica es bastante crítica.

Como se sabe, los representantes del FONAVI en la Comisión ya se encuentran trabajando en el desarrollo de devolución de aportes, siendo el proceso de la siguiente manera: Ubicación de los fondos existentes (bancos, empresas, etc.), creación del historial laboral de cada fonavista (para lo cual se cuenta con el apoyo del representante de la ONP), proceso para la creación de la cuenta individual (se debe contar con el apoyo del Banco de la Nación), entrega del certificado de aportaciones y pagos.