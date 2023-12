“En enero saldrá un universo mayor de fonavistas a cobrar”

JOSÉ CORTEZ, DE LA COMISIÓN AD HOC, REVELA CÓMO SERÁ EL SIGUIENTE GRUPO

Por: Pablo Boggiano B.

Ayer se dio inicio al proceso de devolución de los aportes del Fonavi que incluye a 64,272 beneficiarios, cifra contraria a las expectativas de los representantes fonavistas en la comisión Ad Hoc que deseaban pagar a mayor número de ex aportantes. En charla con El Men, José Cortez, miembro de dicho grupo de trabajo, exhortó al Ejecutivo a reconocer los méritos de su comisión como real artífice en este proceso, y reveló que los siguientes grupos de pago se verán a partir del 4 de enero con la idea que el universo se amplíe el 2024 a pagos mensuales sobre los 100 mil beneficiarios en promedio.

-La última sesión de la comisión se realizó el último lunes, todo parece apuntar que será la última del 2023

El día lunes tuvimos una reunión de urgencia, una sesión extraordinaria, lo que estábamos viendo es que estamos en un voto de discordia por no haber sacado a los más de un millón de fonavistas que habían sido registrados y que realmente deberían salir en los grupos de pago.

Por motivos técnicos no se logró incluir a un grupo de fonavistas que ya habían salido en los grupos anteriores, pero no se acercaron jamás al banco a retirar el monto, la sesión en sí fue ver qué hacemos con estos fonavistas para que de una vez sean incorporados. Ese informe nos lo van a entregar el 4 de enero, pero con ese informe tendríamos un acuerdo de aprobar un grupo de pago de aquellos fonavistas que ya salieron, pero no han recibido su pago, se ha acordado que para enero, el secretario técnico va a presentar todas las herramientas, una documentación para que en enero salgan los fonavistas que faltarían en ese grupo.

–Es un despropósito que el Ejecutivo se quiera llevar méritos que solo corresponden a la comisión Ad Hoc

Nosotros no nos reunimos con la secretaria técnica que es parte de la comisión Ad Hoc, realmente con los representantes el MEF que están dentro de la comisión Ad Hoc y el representante de la ONP. Con el ministro de Economía Contreras y con el premier no nos hemos reunido, ni tampoco hemos conversado con ellos, es lamentable escucharlos en los medios, y arrogarse de un proceso de devolución que en parte le compete solo a la secretaria técnica. Se ha escuchado a la presidenta Dina Boluarte que dice: ‘El Ejecutivo está poniendo realmente todo los esfuerzos para que se paguen a los fonavistas y vamos a pagar a todos’.

Hemos dispuesto dicen ellos, realmente el MEF, cuya deuda tiene con los fonavistas no ha puesto ni un sol, a pesar que había un presupuesto del 2022 para el 2023 de 50 millones de soles, no ha sido desembolsado ningún sol. Es más, esos 50 millones han retornado a las arcas del estado como este año no se amplió la devolución y no se ha votado sobre recursos del Fonavi, se ha devuelto al Ejecutivo.

Arrogarse a decir ‘nosotros estamos poniendo un dinero para que se devuelva’. No, ese dinero es lo recaudado de los privados que deben al fondo, de qué habla la presidenta de que el Ejecutivo ha puesto dinero para la devolución, todo el proceso depende de la comisión Ad hoc, creada por ley.

“EJECUTIVO NO NOS RESPALDA PERO EL CONGRESO SÍ”

-La parte fonavista de la comisión Ad Hoc sigue en desventaja, porque son 3 contra 4 representantes del gobierno. ¿Cómo hacer para que la comisión encabezada por fonavistas efectivamente sea la que maneje el proceso?

Tenemos un respaldo del Congreso, gracias a los congresistas se pudieron sacar algunas leyes: la 31173, la 31604, la 31928 que han servido para llegar a un proceso de devolución, si nosotros no tenemos un respaldo dentro de la comisión Ad Hoc por parte del Ejecutivo que quizá no quiera aprobar alguna de las disposiciones, pues la vamos a tener que llevar al Congreso, hacerlo ley para que se cumpla.

Como siempre los hemos sostenido el dinero del Fonavi es plata privada, que le pertenece a los ex aportantes y en su totalidad se tiene que devolver hasta el último sol.

-Los pagos empezaron con 64,272 fonavistas, los 50 mil que debían iniciar también que salieron en grupos anteriores y no cobraron, ellos van en enero…

El 4 de enero, en la sesión primera del próximo año, el acuerdo es que nosotros para enero, tenemos que devolver a esos grupos de fonavistas que faltan, ya es un acuerdo, en enero de todas maneras tiene que salir, un acuerdo entre todos, unánime. Estamos a la espera que nos llegue el informe de la secretaría técnica en qué situación están esos 50 mil que son aproximadamente 65 mil fonavistas que salieron y no cobraron, de acuerdo a esto vamos a evaluar, vamos a determinar de acuerdo a las condiciones que nos dé la secretaría técnica, en enero debe salir de acuerdo a lo que nos informe.

-La secretaría técnica dijo que una vez implementado su sistema e iniciados los pagos ya no habría problema para los futuros grupos, se puede ampliar un universo a casi 100 mil o 103 mil en promedio…

Esa es la idea, es el mejor escenario que nosotros debemos proponer, de ahí tenemos que ver que los grupos de pago máximo salgan cada 2 meses por la necesidad, por la situación económica, por la condición de salud y toda situación entonces, tenemos del 1 al 19 grupo: 1 millón 84 mil, 64 mil que se va a devolver en este grupo 20, más los nuevos que van a salir próximamente, tenemos que incorporar a aquellos que están en proceso de evaluación, y en la brevedad posible, mientras haya recursos económicos, tenemos que hacerlo.

-La idea es que esto se reinicie en enero y de manera mensual, y con un universo mayor de 100 mil, fonavistas en promedio, creemos que el MEF y la PCM están en condiciones de hacerlo.

Es lo que realmente queremos todos, lo que se debe hacer, el Banco de la Nación nos da un calendario de acuerdo al último dígito del DNI, creo que con eso, evitar las aglomeraciones, puedan ir los fonavistas a las diferentes sedes. Lo que sí pedimos, es que vayan acompañados con su hijo, con su nieto, con cualquier familiar para que pueda recabar su pago, es la preocupación de nosotros también como parte de los fonavistas.

