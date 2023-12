“Tribunal Constitucional claudicó a su función en el indulto a Fujimori”

JURISTA ANDY CARRIÓN ASEGURA QUE SOLO ELLOS DEBEN RESOLVER SU LIBERACIÓN

Por: Pablo Boggiano B.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, liderado por el juez Vicente Fernández Tapia, resolvió declarar improcedente la resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que buscaba conceder el Habeas corpus al expresidente Alberto Fujimori. En charla con El Men, el jurista Andy Carrión, sostuvo que el único camino posible para la liberación del ex presidente es el Habeas corpus vía constitucional, pero advirtió que será complicado mientras continúen las sentencias de supervisión de la CIDH.

-¿En qué se basa Fernández Tapia para devolver el expediente al TC?

Lo que señala el Juez de Ica es que, en rigor, la ejecución de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional tiene que ser implementada por el mismo tribunal que decidió en un sentido o en otro, y les enmienda la plana de alguna manera el juez de Ica, les dice que son ellos que tienen que pronunciarse sobre la viabilidad de su ejecución. No un juez en Ica que no ha decidido sobre la misma y lo que tiene que hacer ahora el TC, porque el juez de Ica ha enviado otra vez el expediente al TC, es que ahora va a tener que pronunciarse sobre el fondo; es decir, si es que únicamente ordena la liberación de Alberto Fujimori o evalúa y prioriza en el orden de prelación la sentencia emitida por la CIDH procediendo a no admitir esta liberación.

-El Señor Adrián Simón, ex agente del Perú ante la CIDH, afirma que los jueces penales no son competentes para revisar el indulto

Por supuesto, los jueces penales no son competentes, es por ello que quien tendría que resolverlo es el propio Tribunal Constitucional. Yo creo que aquí con esa resolución que emitieron declarando improcedente la aclaración que presentaron, simplemente claudicó a su función, y como quien no quería asumir el fondo del asunto de si implementan o no la decisión que ya se tomó el año 2022, me refiero al anterior, es cierto lo que dice el señor Simón y quien tendría que hacerse cargo es el TC y no un juez penal inconstitucional.

“EL PROBLEMA ES EL PROPIO TRIBUNAL”

-Parece que el procedimiento inicial para liberación de Fujimori está lleno de vicios, no estuvo bien planteado, nos referimos a la vía penal en lugar de hacerlo por una jurisdicción constitucional por lo del Habeas corpus.

El tema es que en el Habeas corpus la vía para su liberación tiene que ser una vía evidentemente constitucional, creo que el recurso sí ha estado bien planteado, el problema es el propio Tribunal Constitucional- bueno, este es otro TC- quien no asume que a través de una acción constitucional como el Habeas corpus ya fuere, yo creo que en cuanto a la vía, está bien aplicada la vía que han interpuesto tanto el abogado de Alberto Fujimori como la propia procuraduría, porque ellos dijeron: ‘si ya hay una decisión tomada por parte del Tribunal Constitucional, quieren ambos, tanto los abogados como la procuraduría que diluciden su implementación’, eso es todo.

-Está la resolución de la Corte Interamericana que declara el asunto vinculante, le dice al estado peruano: “abstente de cualquier sentencia respecto al indulto”

Exacto, eso es lo que ha dicho y eso tiene que obedecerse porque nosotros tenemos una relación vinculante con las decisiones de la Corte Interamericana, por eso es que hasta el día de hoy no se ha procedido a la liberación de Alberto Fujimori, desde mi perspectiva es así como tiene que culminar este proceso.

-¿El ex presidente Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad, qué camino tiene para conseguir su liberación?

El único camino que puede seguir Fujimori es el del Habeas corpus, no hay otro porque ya en el trámite ordinario, él ha sido condenado por delitos de lesa humanidad y quien es competente para implementar sus propias decisiones del trámite ordinario si es que le dan el indulto o no es el Tribunal Constitucional. Creo que la vía es la idónea, el tema es que simplemente de que si se ejecuta o no y ahora no tiene otra vía habilitada porque ese es precisamente el recurso del Habeas corpus, incluso su defensa ha señalado que ya no van a presentar algún otro.

-Mientras siga vigente el fallo de la Corte interamericana y haga sus sentencias de supervisión esto no va a proceder

Exacto, no va a proceder y veamos cómo el Tribunal Constitucional, ahora sí asumiendo la decisión de fondo, se pronuncie, el TC finalmente va a tener que señalar si es que sobre nuestro ordenamiento jurídico nacional y sobre las decisiones del TC se pueden superponer las decisiones de la Corte Interamericana y yo creo que es así, solo que los propios tribunos no quieren decirlo. No quieren señalarlo en su resolución para no buscarse un problema adicional que eso pueda originar.