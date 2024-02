Alcalde de Santa Anita propone ley para evitar violencia entre barristas

En una entrevista exclusiva, el alcalde de Santa Anita, Olimpio Alegría, detalla las acciones preventivas tomadas por el municipio para evitar enfrentamientos entre barras.

Por: Olivia Chava

Foto: Antuanet Cordova

El alcalde de Santa Anita, Olimpio Alegría, explica las acciones preventivas tomadas por el municipio ante los enfrentamientos entre barras. Destaca la necesidad de regular el desplazamiento de las barras y la importancia de la colaboración entre autoridades y clubes deportivos para evitar incidentes que afecten a los vecinos.

Alcalde, ¿En qué consiste la medida que está solicitando para evitar enfrentamientos entre barristas?

Como municipio, hemos tomado medidas preventivas al enfrentarnos a una marcha en la vía de evitamiento. A través de nuestro personal de serenazgo y unidades móviles, hemos instado a los vecinos de Nocheto a resguardarse en sus hogares para evitar conflictos con una turba de barristas provenientes de Lima Norte, quienes superaron ampliamente en número a los policías presentes.

¿Considera efectiva la medida de restringir el desplazamiento de las barras?Constitucionalmente, los peruanos pueden desplazarse libremente por el país, pero las normas contra las movilizaciones sociales han contribuido a disminuir estos desplazamientos. Se propone legislar sobre este tema, evitando que la gente tenga que caminar largas distancias para llegar a eventos deportivos, como el estadio ubicado en Ate, cuando podrían usar transporte público o taxis. Esto ayudaría a evitar el tránsito peatonal en zonas no preparadas para ello, como la vía de evitamiento, donde se han observado estos desplazamientos constantemente.

¿Han identificado zonas donde se concentran las barras en Santa Anita?

Sí, en Nocheto y la avenida La Cultura hubo enfrentamientos entre barras bravas, con capacidad logística insuficiente para cubrir ambos lugares. A pesar de la responsabilidad de la Policía Nacional en mantener el orden, su presencia fue mínima, lo que evidencia la falta de aplicación de sus planes y estrategias.

Leer también:

¿Cree que la medida de jugar sin público en los estadios sería efectiva?

No, el pueblo peruano es eminentemente deportista. Si hacemos que estos campeonatos se

realicen sin público, estamos condenando a los clubes provincianos y de Lima al colapso económico. Ellos sobreviven gracias a las taquillas, que les generan ingresos para pagar a sus jugadores o mantener sus oficinas administrativas. No se trata de eso, se trata de fomentar el deporte, Tiene que haber normas y reglas claras para que no sucedan estos actos vandálicos de barristas que se infiltran en este tipo de eventos deportivos.

¿Qué responsabilidad deberían asumir los clubes deportivos?

Los clubes tienen identificadas a cada una de sus barras. Están mucho más organizadas, incluso más que la propia Policía Nacional. En cada barrio, hay una junta directiva, una junta distrital, una provincial e incluso una nacional. Están sumamente organizadas, y los clubes las tienen identificadas. Deberían sentarse con las autoridades para juntos sacar una norma o una ley que regule el desplazamiento de sus barristas.

¿Han detectado menores de edad entre los barristas?

Sí, a muchas personas les voy a caer mal por hablar con la verdad. Pero, en nuestras cámaras de videovigilancia, detectamos que esos menores de edad estaban en la trifulca. No solo ellos, sino un grupo de 15 o 20 jovencitos menores. Entonces, mi llamado de atención es ¿dónde estaban los padres? los padres estamos en la obligación de orientar, guiar y formarlos en valores.

¿Se han comunicado los clubes con ustedes?

Ningún club se ha comunicado con nosotros. He visto un comunicado muy bonito. Nos hemos reunido con la familia, pero los clubes no se han comunicado con ninguna de ellas.