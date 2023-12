Juez de Ica pide al TC decidir sobre indulto a Fujimori

SE DECLARA INCOMPETENTE Y ABOGADO DE EXPRESIDENTE PIDE EJECUTAR SENTENCIA

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Ica resolvió no otorgar el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, tras revisar y declarar improcedente la resolución del Tribunal Constitucional (TC).

El magistrado Fernando Fernández Tapia se declaró no competente en el proceso de indulto, y señaló que la decisión final le corresponde al TC por lo que Fujimori continuará recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, donde cumple una condena de 25 años por los casos La Cantuta y Barrios Altos, hasta que este órgano de justicia tome una decisión sobre su ejecución.

Al respecto, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales, descartó que el indulto sea una cortina de humo por el caso de ‘La Fiscal y su Cúpula de Poder’.

“Cuando lo decidimos, no había nada de este problemón que hay ahora, ha sido una coincidencia. Podría pensarse que es una cortina de humo pero no, en absoluto Este tema lo veníamos discutiendo desde el año pasado, la decisión se basó en la valoración del caso y no en tácticas políticas”, expresó el titular del TC.

Por su parte, el abogado de Fujimori, Elio Riera, presentó un oficio ante el Tribunal Constitucional para solicitar que se ejecute la sentencia para proceder a indultarlo en la brevedad posible.

‘La demora en la ejecución de la sentencia de fecha 17 de marzo de 2022, consistente en la liberación de Alberto Fujimori, vulnera nuestro derecho constitucional a la Ejecución de Sentencia previsto en el artículo 139º inciso 3 de la Constitución Política del Perú’, se lee en el documento que lleva la firma de Keiko y Kenji Fujimori y que apunta a su deteriorada salud.