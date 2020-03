Tras incremento de maestros, siguen los jubilados

Así como el gobierno ha dado ayer el incremento para los maestros, igualmente hará lo propio con el aumento de las pensiones de los jubilados. Y es que el gobierno no puede dar marcha atrás pues por años los jubilados no han tenido aumentos y el único que hubo, en agosto de 2019, no se ajusta al costo de vida.

Gobierno elevará las pensiones de los cesantes de la ley 19990

Además existe la palabra empeñada del Premier, Vicente Zeballos, de evaluar todos los años las pensiones de los jubilados; por ello el aumento no puede demorar más.

A ello se suma, que una Comisión Técnica del Ministerio de Economía y Finanzas viene ejecutando el cálculo de la nueva pensión de los jubilados de dicha ley.

En tanto, más de medio millón de pensionistas del citado decreto Ley 19990 podrán cobrar sus pensiones de marzo en forma adelantada a partir de hoy jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de marzo en la red de agencias del Banco de la Nación de todo el país, sostuvo Sixto Javier Enciso Rodas, gerente de Banca de Servicio de dicha entidad bancaria.

Para agilizar dicho proceso de pago, la entidad bancaria ha dispuesto un horario especial de atención en 31 agencias: jueves 5 y viernes 6 a partir de las 07:30 h y sábado 7 desde de las 08:30 h hasta las 13:00 h. Este horario se aplicará en 21 agencias de Lima y Callao y 10 agencias de diversas provincias del país, indicó. Aquí el cronograma:

Pago de Pensiones Decreto Ley 19990. Marzo 2020

Abono en Cuenta Bancaria: Banco de la Nación, BBVA – Banco Continental y GNB Perú. Según letras de apellido paterno:

Fecha de pago:

Letras A – F día Jueves 05 de Marzo.

Letras G – P día Viernes 06 de Marzo.

Letras Q – Z día Sábado 07 de Marzo.

Convenios Internacionales Jueves 12 de Marzo.

Incluye Pensionistas de la Ley N° 27803 día

Pago a domicilio Del 18 al 27 de Marzo.

Pago de Pensiones Decreto Ley 18846 y Pensiones por encargo administradas por la ONP. Marzo 2020

Abono en Cuenta Bancaria – Banco de la Nación, BBVA Banco Continental, SCOTIABANK

Fecha de pago: Viernes 20 de Marzo.

Pago a domicilio Decreto Ley 18846

Fecha de pago: Del 25 al 27 de Marzo.

Pago a domicilio Pensiones por Encargo

Fecha de pago: Del 25 al 27 de Marzo.

Ley 30003 Pensiones Pesqueros. Marzo 2020

Abono en Cuenta Bancaria – Banco de la Nación.

Fecha de pago: Viernes 20 de Marzo.

Pago a Domicilio.

Fecha de pago: Del 25 al 27 de Marzo.

Ley 26790 Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Marzo 2020