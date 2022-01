“Todo en Perú Libre es un caos”

Luego de dar a conocer su renuncia de la agrupación Perú Libre, el congresista Roberto Kamiche, decidió romper su silencio.

Según manifestó el legislador que ahora pertenece a la bancada Perú Democrático, dentro del partido oficialista “no había un liderazgo”.

“No veía asidero en un respaldo a mis propuestas. No veía una organización, un concepto de liderazgo en la bancada, y pues lamentable¬mente tuve que separarme por eso”, dijo a una radio local.

“En los plenos me daban participaciones de un minuto, ¿qué se puede exponer en un minuto? Mientras que a otras personas les daban siete minutos. (…) Esas cosas a mí me incomodaban. No me dejaban participar y tenía que estar rogando participaciones. Así no se puede trabajar”, agregó.