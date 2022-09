Nos tienen acostumbrados a la mediocridad

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, se expresó acerca de la designación de Daniel Barragán como nuevo ministro de Defensa, por mandato del presidente de la República, Pedro Castillo, cuestionando, entre otros temas, su vinculación con el líder etnocacerista, Antauro Humala.

Al respecto, el parlamentario señaló que se detuvo a leer la hoja de vida del nuevo funcionario público, enfatizando en sus varias postulaciones por Unión Por el Perú (UPP), agrupación usada como plataforma política por el hermano del expresidente, Ollanta Humala, por lo que lo asocia con el recientemente liberado exmilitar, precisando que, si no deslinda de su figura, no debe continuar al mando del Ministerio de Defensa (Mindef).

“Recién he podido leer el curriculum del señor Barragán, veo que ha estado en varios partidos políticos, ha saltado (…) si el señor Barragán no deslinda del tema del señor Antauro Humala, no debe estar en el Ministerio de Defensa”, declaró ante la prensa.