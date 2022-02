Terapia Seichim el arte de conectar con la madre tierra

La energía se encuentra en el universo y es emitida por todos los seres vivos, la energía es libre y es un regalo. A través del Reiki puedes canalizar toda la energía disponible para tus buenos propósitos. El reiki egipcio es conocido como Seichim, Sekhem o SKHM. Distintos nombres para denominar una misma energía cuyo objetivo principal es conectar con la madre tierra.

Canaliza toda la buena energía posible para atraerla a ti y transformar tu vida

¿QUÉ SIGNIFICA REIKI?

REIKI es una de las artes curativas más antiguas que se conocen. REI, significa fuerza universal, la vida cósmica y KI es el fluir de la fuerza vital que une todo. Para unos se llama chi, para otros prana, bio-energía, energía universal.

Reiki es un sistema de curación que funciona con la energía y el sistema de los chakras en el cuerpo, así como de todos los auras energéticos asociados al propio ser. La sanación se realiza a través de las manos, mediante la canalización de la energía a través de ellas hacia el paciente.

Si bien el REIKI es espiritual en origen, no es una religión de ningún tipo. No hay nada en lo que haya que creer para que funcione o para usarlo, funcionará independientemente de si crees o no, esa es la belleza del REIKI

¿QUÉ ES REIKI EGIPCIO, SEICHIM?

El reiki egipcio o el sistema Seichim es un antiguo sistema egipcio de sabiduría sanadora que busca equilibrar y armonizar los distintos planos del cuerpo (el físico, el emocional, el mental y el espiritual). Por tanto, no es propiamente una vertiente del reiki, sino que más bien utiliza el reiki como herramienta para trabajar.

REIKI EGIPCIO, Seichim, Sekhem, SKHM, distintas formas en que se conoce este REIKI, fue redescubierto por PATRICK ZEIGLER, Patrick tuvo una visión de una energía divina Quan Yin, mientras se encontraba en una pirámide en Egipto.

Patrick dio los símbolos al Seichim, para canalizar la energía viva de la Luz de la Fuente con cursos de reiki. La vibración de la fuente, es la misma energía que la de REIKI. Los símbolos reiki de esta poderosa energía están grabados en los lados de las pirámides de Egipto y también en gran parte de las tumbas. Hay numerosas referencias a Sekhem en numerosos pergaminos encontrados en las pirámides y ruinas de los templos.

ORIGEN DEL REIKI EGIPCIO

La cultura egipcia siempre fue una fuente de aprendizaje en el terreno espiritual pues se la considera como una de las que más trabajó en ese terreno.

Quizá fuese esto lo que llamó la atención de Patrick Zeigler, el creador del sistema Seichm, para viajar a Egipto. Fue allí, en la Gran Pirámide de Keops, donde experimentó un flujo de energía que, en su momento, no supo explicar pero que le sirvió para crear las bases del reiki egipcio.

El propio Patrick Zeigler aseguró en una entrevista que “los practicantes de Reiki se consideran a sí mismos como un canal capaz de canalizar la energía universal a través de ellos a otras personas, en Reiki egipcio se considera que todos somos un potenciador de energía”.

REIKI EGIPCIO, LA ENERGÍA DE LA MADRE TIERRA

Seichim es una hermosa manera de acceder a la energía de la madre tierra y un camino al más profundo poder personal y espiritual combinando la conexión con el universo.

Reiki Egipcio o Seichim realinea el aspecto ying y yang en todos los niveles, físico, emocional, mental y espiritual. Energía del cosmos y de la tierra, en una unión que ancla a la vida y al trabajo personal.