Terapia de parejas: la solución cuando la crisis llega al máximo

Muchas personas van a terapia de pareja cuando hay conflictos en la relación, sin embargo, la terapia de pareja es mucho más que un espacio para resolver problemas. En la antigüedad sacerdotes, guías espirituales o personas sabias de la comunidad preparaban a las personas antes de una unión con la finalidad de garantizar matrimonios felices y duraderos.

No acudas cuando todo está perdido, aprende a llevar una relación estable y con responsabilidad

Estar en pareja implica mucho más que solo amor o atracción, para ser pareja debemos tener ciertos objetivos en común o una intención de construirlos. La sexualidad, el compromiso y la amistad son puntos claves para que una relación tenga éxito.

BENEFICIOS

*Conoces más a tu pareja: cuando has convivido mucho tiempo con una persona, crees conocerla por completo, pero no es así. Hay pensamientos y actitudes que pasan desapercibidas para ti por años y que solo conoces cuando se lo escuchas en medio de una terapia.

*Te conoces a ti mismo: muchas veces desconoces el porqué de ciertas actitudes y comportamientos que tienes en tu día a día, y es importante empezar a reconocer de dónde provienen para poder ser consciente de su existencia y posteriormente, trabajar y mejorarlos.

*Construyen objetivos en común: tener una meta compartida, como puede ser salvar su relación, hace que se conecten mucho más y que tengan un motivo que los impulse a dar lo mejor de sí para seguir juntos construyendo su proyecto de vida.

*Aprendes a identificar atribuciones: es posible que muchas veces hayas sacado tus propias conclusiones sobre lo que crees que el otro piensa. En este espacio, aprendes que debes buscar respuestas claras y no quedarte con tus propias interpretaciones, y que esas respuestas te las va a dar tu pareja.

*Mejoras los estilos de comunicación: aprendes a escuchar, a no juzgar, a entender lo que el otro quiere de la mejor manera, a no tomarte las cosas personales y a comprender que las recomendaciones no son ataques contra ti, sino oportunidades de crecimiento en tu relación.

*Dejas de asumir culpabilidad: generalmente una de las partes de una pareja es quien asume la carga de los problemas, quien se siente culpable de todo lo que pasa. Con un especialista, cada uno entenderá la importancia de asumir sus propios errores para la construcción de una relación sana.

EJERCICIOS

Comunicación en terapia de pareja:

Uno de los ejercicios que fomenta más la comunicación en pareja es el llamado escucha ininterrumpida. En él, cada una de las partes va a expresarse por un tiempo predefinido con total libertad. La otra parte permanece callada y solo escuchará a su pareja hablar. Esto fomenta la habilidad de escuchar y sirve de desahogo o de “vaciado” de ambos.

Ejercicio de terapia sexual:

En una relación de pareja, el sexo es fundamental. Recuperar la vida íntima tiene tanta importancia como el resto de los elementos de la vida en común. Fomentar juegos sexuales, citas en lugares diferentes, escapadas románticas, cenas íntimas y otro tipo de actividades, son muy sanas para reavivar la llama. Alejarse de la rutina puede ser un detonante para reconquistarse y redescubrir el placer sexual en el otro.

Ejercicio de independencia:

El espacio personal, individual, en solitario, con la familia o amigos, es fundamental dentro de una relación de pareja. Por eso se deben establecer espacios de individualidad e independencia de la pareja. Un día a la semana en solitario, un horario de soledad o de verse con terceras personas, es una de las prácticas más efectivas de la terapia.

Actividades en común:

En este tipo de ejercicios, se busca fomentar intereses en común y que puedan compartirse periódicamente, y que los separe de la rutina diaria. Clases de cocina, de idiomas, de manualidades, senderismo o cualquier otra que sea amena para ambos.

Reforzamiento de la autoestima:

Por un tiempo preestablecido, cada una de las partes le dirá al otro sus virtudes y mejores cualidades. La otra parte responderá del mismo modo con elementos positivos, de admiración o que valore de su pareja. Esto refuerza la autoestima y permite recordar porqué estamos juntos. Hacer esto periódicamente, refuerza la confianza, la comunicación y estrecha los lazos de pareja.