Tenga mucho cuidado de toparse con una empresa fantasma

Las empresas fantasmas son compañías sin activos propios ni operaciones comerciales conocidas. La mayoría de estas sociedades tienen una finalidad legal, como albergar los activos intangibles de otra empresa (las acciones, por ejemplo) o facilitar las transacciones internacionales.

Te decimos cómo identificarlas a fin de no ser sorprendidos por estos negocios ilegales

Sin embargo, a menudo las empresas fantasmas no se constituyen con fines legítimos. También son un buen método para defraudar al fisco. Una de las fórmulas más conocidas es la de la canalización de los ingresos internacionales a través de estas sociedades, evitando así los impuestos que una empresa o particular debe reportar en su país. También el dinero ilegítimo, obtenido de la corrupción política o la venta de armas y drogas, suele lavarse utilizando empresas fantasmas.

¿CÓMO IDENTIFICAR?

Son entes jurídicos formalmente constituidos, pero que no realizan actividad económica o societaria alguna. Es decir, no tienen activos ni empleados, por lo que se consideran turbias.

Pueden nacer como sociedades aparentemente legítimas, pero después convertirse en fantasmas, que operan según lo descrito en el punto anterior.

Se crean con el objetivo de realizar actos ilícitos y obtener con ello beneficios privados —por lo general, pero no exclusivamente— en detrimento del patrimonio o de los intereses públicos del Estado.

Al crearse, los socios que conforman la sociedad se niegan a proporcionar al notario la documentación e información necesaria conforme a las leyes, o incluso el notario puede detectar desde su conformación la comisión de ilícitos.

Realizan al menos cuatro tipos de actos de corrupción: la evasión fiscal, el peculado o malversación de recursos, la colusión o simulación de competencia, y el lavado de dinero.

Como contribuyentes, simulan operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales.

Convencen a los contribuyentes de que al comprar estas facturas reducirán sus impuestos, a cambio del pago a la empresa de una comisión, que regularmente atiende a un porcentaje del monto de la factura.

BUSCAR TRABAJADORES SIN EXPERIENCIA

El motivo por el cual buscan personas que no hayan trabajado anteriormente en el puesto requerido es por 2 motivos principales.

El primero es que gran parte de personas que postulan a estos empleos informales son: Aquellos con estudios truncos, menores de edad, madres y/o padres solteros. Por lo tanto, la probabilidad de sentir la necesidad de conseguir esos empleos es mucho más alta. Por ende, es más fácil encandilarlos con tan esperanzadoras ofertas.

El segundo motivo es debido al contratar personas sin experiencia, se les hará más sencillo convencer al nuevo empleado de invertir por recibir capacitación y asistir a constantes talleres de “superación personal” ya que éstos le “asegurarán” su puesto en esa empresa.

¿CÓMO OPERAN?

Una de las maneras de llegar a la “víctima” es a través de anuncios y volantes que son repartidos y/o pegados en las calles, además de los que son publicados en los periódicos. Éstos ofrecen y solicitan lo anteriormente mencionado.

Otra forma de captar personas es a través de anuncios en las redes sociales como Facebook o Twitter. Una vez que el usuario le da clic al anuncio e ingreso algunos datos personales, éste recibe una llamada para hablar sobre el “negocio” luego lo convence de realiza un monto de inversión para poder ser parte de él. Esto suele suceder con aquellos avisos sobre “Trabaja desde tu casa”.

En cualquiera de ambos casos, una vez que la persona ya está “dentro” y ha invertido por ello, si ha perdido dinero, la Empresa Fantasma le asegura que el próximo mes le irá mejor; luego de un tiempo, ésta desaparece.

Es por tal razón que no cuentan con un domicilio fijo ya que; de tenerlo, estarían en peligro de ser descubierto. Estas empresas se mudan de lugar de manera habitual.

FINALIDAD

La respuesta es: evadir impuestos. Es muy común realizar la compra y venta de productos y servicios a través de compañías fantasma para ocultar los beneficios auténticos. Puesto que una firma, al llevar a cabo sus operaciones internacionales a través de una empresa fantasma, no necesita reportar a su país los importes; evitando así, los impuestos.

¿CÓMO SABER SI UNA EMPRESA ES SEGURA?

Empresa revela su identidad:

Toda empresa legal tiene una imagen pública. En ocasiones, las empresas no revelan su identidad porque contratan a una compañía de reclutamiento para esta tarea, pero en este caso, la reclutadora sí muestra su imagen corporativa y en el proceso de selección se revela quién es la empresa contratante. Los procesos de selección deben ser transparentes, y no prometer cosas que no se van a cumplir.

No te deben pedir dinero:

Los procesos de reclutamiento son gratuitos para los postulantes, el costo lo asume la empresa contratante. Cuando el trabajador firma el contrato, se le da su credencial; y cuando ésta tiene un costo, hay compañías que lo descuentan del primer sueldo, o la cobran si es una reposición.

Tener redes sociales:

Para sondear la reputación y credibilidad de las organizaciones se verifican las redes sociales. Como postulante debes buscar referencias de la empresa en la web. Una empresa que no es fantasma tiene que cuidar su reputación.

Registro patronal:

Es aconsejable verificar que la empresa tenga registro patronal. Por lo general, una empresa fantasma cambia de nombre constantemente, pero está ubicada en el mismo lugar. Una empresa fantasma no tiene registro patronal, y por tanto no puede dar de alta a los trabajadores, lo cual por ley es una obligación patronal.