Técnico de LDU Quito no estará en partido contra Universitario

Josep Alcácer, no estará presente en el encuentro ante Universitario de Deportes por Copa Libertadores por no tener licencia Conmebol.

Este martes, en la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América, Universitario de Deportes será el anfitrión de LDU Quito. Aunque se considera a priori que el equipo ecuatoriano tiene ventaja para ganar el partido, enfrentará algunos contratiempos en su debut.

El técnico español Josep Alcácer y su asistente, Adrián Gabbarini, no podrán estar presentes en el encuentro. Alcácer aún no posee licencia Conmebol, mientras que Gabbarini está suspendido. Por ende, Humberto Preti, el preparador de arqueros, dirigirá al equipo.

“Entendemos que Adrián (Gabbarini) está suspendido. El que va a figurar como técnico será Humberto Preti (preparador de arqueros), pero no cambiará mucho la forma de trabajar ni entrenar”, señaló Alcácer en rueda de prensa.

Alcácer también destacó el juego de Universitario y expresó que LDU Quito enfrentará un partido difícil debido a la fortaleza del equipo peruano y a la experiencia de su entrenador en el fútbol ecuatoriano. Además, mencionó que es probable que haya un cambio en el sistema de juego en el Monumental.

“Hoy (ayer) no jugamos con un 4-4-2, era más bien un 4-2-3-1, pero tenemos mucho más potencial arriba para aprovechar. Este cuerpo técnico no está atado a un solo sistema, hemos demostrado que hemos ajustado el sistema según las necesidades del equipo y el rival. Queremos ganar y no dependemos de un sistema. Me siento satisfecho porque tengo potencial arriba y muchos perfiles”, concluyó.

El encuentro entre Universitario y LDU Quito está programado para el martes 2 de abril en el Estadio Monumental, a las 9:00 p.m. (hora peruana). Asimismo, la transmisión del Universitario vs. LDU estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming STAR Plus para toda Sudamérica.

