Presidente de LDU Quito critica la renovación de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero ganó la LigaPro de Ecuador con LDU de Quito al vencer 3-0 en la tanda de penales a Independiente del Valle. De esta manera, el ‘Depredador’ logra su segundo título con el ‘rey de copas’, sumándose a su reciente triunfo en la Copa Sudamericana.

A pesar de la oferta de renovación, la relación entre el delantero de 39 años y LDU de Quito no es completamente positiva, ya que su continuidad aún no está confirmada.

Según informes ecuatorianos, el capitán de la selección peruana ha establecido como requisito indispensable para extender su contrato la permanencia del técnico Luis Zubeldía.

La dirigencia de Liga Deportiva Universitaria, especialmente su presidente Isaac Álvarez, no recibió con agrado esta condición.

Álvarez expresó su desacuerdo con este enfoque, argumentando que no considera apropiado que un jugador imponga condiciones al renovar su contrato:

“Eso es un asunto que no comparto mucho. Eso de que si se queda él me quedo yo, porque es una institución y eso de poner condicionamiento en lo personal no corresponde, porque, en cualquier empresa es bien difícil poner condiciones para ser parte de la institución. Es querer, defender la divisa, defender los colores y trabajar fuerte, y trabajar con ganas”, declaró al medio K-CH Radio.

A principios de diciembre, Esteban Paz, director deportivo de Liga de Quito, informó que la oferta de renovación para Paolo Guerrero abarcaba una temporada, aunque también se contemplaba la posibilidad de un contrato de seis meses, según la preferencia del futbolista.

¿Luis Zubeldía continuará en LDU de Quito?

En medio de las celebraciones por el título de LDU de Quito, Luis Zubeldía expresó que su continuidad era complicada debido a ciertas discrepancias con la directiva:

“Estuvimos sufriendo el último mes con el cuerpo técnico porque el futuro es incierto porque estuvimos naufragando en situaciones complicadas, no por nosotros. Nosotros desde el día uno queríamos un 2024 con Liga, pero por cuestiones dirigenciales, hasta que no haya una unión en cuanto a la Comisión de Fútbol y el presidente, de cara al futuro, nosotros la pasamos muy mal, nuestra familia la pasó muy mal, creíamos que no éramos merecedores de esa incertidumbre, pero nos callamos la boca”, declaró.

El entrenador argentino también señaló que optó por no divulgar estos problemas anteriormente para evitar distracciones en el equipo de cara a la final contra Independiente del Valle:

“Lo mantuvimos en secreto, porque si decíamos algo, podíamos tener muchas ofertas mejores no solo económicamente sino desde lo deportivo. Preferimos callarnos por el bien del objetivo y de los jugadores y decir lo que estoy diciendo ya con la copa (…). Ahora sentimos incertidumbre. Pudimos arreglar con otro club, pero preferimos ser honestos como somos nosotros y eso es lo que quería Dios”, añadió.

Hinchas de LDU piden continuidad de Paolo Guerrero

A pesar de su corta estadía en la institución, Paolo Guerrero ha conquistado el afecto de los seguidores de Liga de Quito gracias a sus goles, liderazgo y dedicación tanto dentro como fuera del campo, así como sus declaraciones en apoyo al club.

Durante la celebración del título de la LigaPro, los seguidores expresaron su afecto hacia Paolo Guerrero cuando salió de los vestuarios.

Un grupo de aficionados entonó cánticos de “Paolo no se va”, solicitando que renueve su contrato y continúe siendo parte de la institución por otra temporada. El jugador formado en Alianza Lima agradeció el cariño con gestos de alegría. A pesar de tener a su hijo en brazos, se tomó el tiempo de posar para varias fotografías con los aficionados.

