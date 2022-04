Tanatología: cómo afrontar la muerte de un ser querido

El conocimiento científico de la muerte, sus ritos y significado concebido como disciplina profesional, que integra a la persona como un ser biológico, social y espiritual para vivir en plenitud, es así como se define a la tanatología.

Ciencia que te ayuda a comprender el proceso cuando nos vamos de este mundo

Una definición más concreta es considerarla como “el estudio de la vida que incluye a la muerte”. Del origen griego thanatos (muerte) y logos (estudio o tratado) el objetivo de la tanatología es proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad en etapa terminal y a sus familias.

La tanatología fue aceptada como ciencia a partir de los años 50’s. Desde su concepción y hasta la actualidad, se ha tratado a la tanatología de manera interdisciplinaria e incluye la evaluación de nuestra relación con la muerte y no tanto a las especulaciones o creencias (religiosas, culturales o de otra índole).

La meta última del tanatólogo es orientar al enfermo hacia la aceptación de su realidad, aceptación que se traduce en esperanza sobre la situación real. Esto incluye una mejor calidad de vida, una muerte digna y en paz.

OBJETIVOS

De manera general se busca lo siguiente:

Ayudar a crear en las personas sistemas de creencias propios sobre la vida y la muerte, no como una fantasía o castigo sino como la aceptación de la muerte como un proceso natural.

Preparar a la gente para asumir cualquier tipo de pérdida.

Educar a tratar en forma humana e inteligente a quienes están cercanos a la muerte.

Entender la dinámica de la pena desde un punto de vista humano, donde se acentúe la importancia de las emociones.

Uno de los puntos más importantes dentro la tanatología es el principio de Autonomía el cual le permite al individuo tomar sus propias decisiones relacionadas con el proceso de morir o de su propia vida. La dignidad de la persona se comprende sólo a través del respecto a la libertad.

LAS ETAPAS DEL DUELO

Negación:

Defensa temporal de quien tuvo una pérdida o está a punto de perder la vida debido a alguna condición de salud. El individuo no acepta lo que está pasando, cree que es un sueño, una idea vaga; cualquier cosa menos su realidad. “No me puede estar pasando esto.”

Ira:

El sujeto se siente impotente y enojado por la situación por la que está pasando. ¿Por qué a mí y no a otro?”. El individuo piensa en hacer compromisos de mejora para disfrutar si tuviera más tiempo. “Si pudiera quedarme, ahora sí cuidaría mi salud.” “Sólo quiero ver la graduación de mis hijos.”

Depresión:

Empieza el proceso de comprensión de que la muerte es inminente, por lo que se puede aislar, rechazar visitas de seres queridos y llorar frecuentemente. “Voy a morir, ¿qué sentido tendría estar con mi familia?” Es cuando cae el peso de la pérdida, saber que esa persona ya no está y se sobreponen sentimientos de melancolía y nostalgia.

Aceptación:

Comprensión total de que llegará la muerte y no hay nada qué hacer para evitarlo. El individuo ya no se lamenta, más bien se prepara para morir. “Sé que moriré, no hay nada que pueda hacer”.

AFRONTAR EL PROCESO DE MUERTE

Ya sea una ruptura amorosa o la muerte de un ser querido, la tanatología te puede auxiliar a asimilar mejor el evento. Y, si bien no todo el mundo vive el duelo del mismo modo ni en el mismo tiempo, la tanatología te ayuda a completar el ciclo y así, poder superar la pérdida. Existen cinco puntos básicos para explicar de qué manera nos ayuda la tanatología en el proceso del duelo:

Ayuda a la persona a aceptar la pérdida sin culparse, reconociendo los momentos buenos y lo aprendido en la relación.

Fomenta el replanteamiento de nuevas metas y el proceso de reconocerse como una persona valiosa, única e irrepetible, que como todo ser humano tiene momentos buenos y malos.

Ayuda a aceptar la pérdida de manera resiliente. Es decir, salir fortalecido de la experiencia vivida.

Ofrece herramientas que ayuden a perdonar y perdonarse si es necesario.

Busca que la persona vuelva a tener confianza y esperanza en lo que vendrá.

¿EN QUÉ CASOS LA TANATOLOGÍA PUEDE AYUDAR A RECUPERAR LA PAZ INTERIOR Y ARMONÍA?