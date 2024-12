Susy Díaz pasa Navidad lejos de Florcita Polo y revela una emotiva pérdida

Susy Díaz pasó una Navidad diferente, lejos de Florcita Polo, compartiendo la Nochebuena con otro personaje de la farándula

Susy Díaz, querida figura de la farándula peruana, vivió una Navidad diferente este año. En lugar de celebrar junto a su hija Florcita Polo, como en años anteriores, compartió la Nochebuena en la casa de su amiga Deysi Araujo, con quien mantiene una estrecha relación.

A través de sus redes sociales, Susy mostró cómo ayudó en la preparación de la cena y agradeció a Araujo por su compañía. En un momento emotivo, reveló que esta Navidad fue especialmente difícil debido al reciente fallecimiento de su madre. «Mi mamita murió este año, pero es la ley de la vida. Yo no iba a venir, pero me animaron», expresó en un video que compartió en Instagram.

Florcita Polo también recordó a un ser querido

Por su parte, Florcita Polo no publicó imágenes de su celebración navideña, pero rindió homenaje a su fallecido padre, Augusto Polo Campos, a través de sus redes sociales. En un mensaje conmovedor, alentó a no perder la ilusión de la Navidad, recordando que quienes ya no están nos enseñaron a vivir estas fechas especiales.

A pesar de los años en que madre e hija se reunían para estas celebraciones, este 2024 marcó una excepción, evidenciando la distancia que las separa actualmente.

Magaly Medina lamentó la situación

Antes de las festividades, Magaly Medina comentó en su programa sobre la Navidad de Susy Díaz, señalando con tristeza que probablemente pasaría la noche acompañada únicamente por sus mascotas. Medina recordó el reciente fallecimiento de una de las perritas de Díaz, lo que sumó mayor emotividad al contexto.