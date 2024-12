Jefferson Farfán y el consejo de Pizarro que marcó su carrera

El consejo de Claudio Pizarro influyó decisivamente en la carrera de Jefferson Farfán, quien eligió renovar con el Schalke 04 a pesar de ofertas de clubes más grandes

Jefferson Farfán, quien tuvo una exitosa trayectoria en Europa, decidió quedarse en el Schalke 04 durante siete años, a pesar de las ofertas de equipos más grandes. El delantero peruano reveló en una entrevista reciente que su primera renovación con el club alemán se dio después de haber recibido varias propuestas de equipos de alto nivel.

En la charla con el exfutbolista Santiago Salazar, Farfán compartió que después de su primer contrato con el Schalke, varios clubes importantes se interesaron en su fichaje. Sin embargo, el dueño del equipo alemán le ofreció una suma considerable de dinero para renovar, lo que lo puso en una encrucijada. “Recibí ofertas de varios clubes grandes, pero Schalke me ofreció mucho dinero para quedarme”, recordó el delantero.

Farfán explicó que, al recibir la propuesta, consultó con su amigo y exjugador Claudio Pizarro, quien le dio un consejo valioso: “Me dijo que ningún equipo me pagaría lo que Schalke me ofreció por renovar”. Este consejo influyó en la decisión de Farfán, quien eligió quedarse en el club alemán, aunque no jugó en un equipo que disputara la Champions League.

Pese a ello, Farfán se mostró contento con su elección, ya que se sintió muy querido tanto por los aficionados como por sus compañeros de equipo. “No fue una mala decisión. Estaba cómodo y el cariño de los hinchas fue increíble”, comentó.

En otra ocasión, Pizarro intentó convencerlo de unirse al Bayern Munich, pero la competencia con jugadores como Ribéry y Robben le hizo dudar. Finalmente, Farfán decidió seguir en el Schalke 04, donde dejó una huella importante a lo largo de sus años en el club.