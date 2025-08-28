Sudamérica la da la espalda por narco

Argentina, Ecuador y Paraguay respaldan la acusación de Estados Unidos contra el Cartel de Los Soles como un grupo criminal liderado por Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que es una «excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen».

El Gobierno de Argentina, liderado por el presidente Javier Milei, anunció este martes la incorporación del Cartel de Los Soles a su Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), y se suma así a pronunciamientos similares de otros países en la región como Paraguay y Ecuador.

De acuerdo al Gobierno argentino, la decisión se tomó en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad Nacional y Justicia, y se fundamenta en «informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región».

La medida habilita sanciones financieras y restricciones operativas contra el grupo, aunque no hay registros públicos de su presencia en Argentina.