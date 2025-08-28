Bolsonaro quiere fugar a Argentina

La custodia de Jair Bolsonaro vuelve al centro del debate judicial en Brasil. La Policía Federal solicitó al magistrado Alexandre de Moraes que se autorice la presencia de agentes dentro de la vivienda del expresidente, quien permanece bajo arresto domiciliario desde el mes pasado.

Este pedido se emitió después de que De Moraes ordenara reforzar la vigilancia en los alrededores del domicilio, tras hallarse en un teléfono incautado un borrador de solicitud de asilo dirigido a Argentina. Para las autoridades, esto representa un posible “riesgo de fuga”. La Policía también advirtió que la tobillera electrónica que lleva Bolsonaro, depende de la señal de telefonía móvil, la cual podría presentar fallas o interferencias.

Leer también [Cancillería de Perú exige explicaciones a Francia]

¿Por qué la Policía Federal pidió aumentar la vigilancia en la casa de Jair Bolsonaro?

Según la institución, el refuerzo en la seguridad externa no resulta suficiente para impedir un eventual intento de escape. Por ello, insistieron en que la presencia de agentes dentro del inmueble es esencial para asegurar el cumplimiento estricto de la prisión domiciliaria.