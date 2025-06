Afirman que Maduro dirige Tren de Aragua

La opositora venezolana María Corina Machado se pronunció acerca de un memorándum del FBI que vincula al régimen de Nicolás Maduro con el grupo criminal Tren de Aragua.

“Hoy, cualquier empresa que opere en Venezuela está obligada a asociarse no solo con un dictador, sino con el jefe de una red criminal: Maduro dirige tanto al Tren de Aragua como al Cartel de los Soles. Hoy no hay estado de derecho. No hay transparencia. No hay libre mercado. Solo miedo y corrupción”, escribió en X.

También destacó el respaldo del presidente Donald Trump a la libertad y la democracia en Venezuela, evidenciado en la reciente revocación de la licencia petrolera a la empresa Chevron en el país, medida que entró en vigor esta semana.

Leer también [Israel interceptó nuevo misil lanzado por los hutíes desde Yemen]

“Es una decisión inteligente y estratégica. Protege los intereses de Estados Unidos, sin darle ni un centavo más a la dictadura de Maduro para financiar su represión y terror, y a los carteles narcotraficantes”, precisó Machado.