Paola Guzmán desata controversia por ser Miss International Bolivia 2025

La modelo de 22 años representará a Bolivia en el Miss International, pese a las críticas por su nacionalidad. La organización respondió con un comunicado.

La tarde del jueves se encendió la polémica en el mundo de los certámenes de belleza. Paola Guzmán, de nacionalidad venezolana, fue presentada como Miss International Bolivia 2025 y representará al país en el certamen que se celebrará en noviembre. La modelo de 22 años sucede a Camila Roca.

“Llevar orgullosamente el nombre de Bolivia y mostrar una pequeña ventana de nuestro país al mundo me emociona”, declaró Guzmán durante su presentación oficial en Santa Cruz. “Sé que el desafío es enorme. El año pasado Bolivia alcanzó el título de virreina internacional, pero me comprometo a dar lo mejor de mí para que la corona este año venga a nuestra casa”.

Bolivia cuenta con una destacada participación en el Miss International. En 2017, Carla Maldonado obtuvo el título de miss international America. En 2023, Vanessa Hayes fue cuarta finalista, y en 2024, Camila Roca quedó como primera finalista. Mientras que el país aún no ha ganado la corona, Venezuela sí lo ha hecho en nueve ocasiones, la más reciente en 2023 con Andrea Rubio.

En una entrevista con el blogger Jorge Encinas, Paola Guzmán, actual miss international Bolivia, recordó que desde los 13 años solía pasar sus vacaciones con su padre en Bolivia. Donde aprendió danzas folclóricas como el tinku, la saya y la chacarera. Tras cumplir la mayoría de edad, decidió establecerse de manera permanente en el país.