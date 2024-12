Soto: «Tengo que rechazar esas afirmaciones tendenciosas»

El congresista de APP, Alejandro Soto, se manifestó tras lo revelado por una investigación periodística en donde se le involucra en una presunta red de prostitución.

El parlamentario de Alianza Para el Progreso (APP), Alejandro Soto, se manifestó ante las acusaciones sobre la existencia de una presunta red de prostitución al interior del Congreso; y aseguró que dicha denuncia está afectando la imagen de primer poder del Estado.

«Tengo que rechazar esas afirmaciones tendenciosas y calumniosas que se vienen efectuando a través de distintos medios de comunicación. Yo no sé cuál es la base, o cuál es el argumento, o cuál es la prueba que demuestre que en el Congreso haya una red de prostitución«, precisó ante un medio de prensa.

Sin embargo, Soto, también se defendió de las acusaciones de una testigo que lo involucran con esta presunta red, quien indicó que habría sostenido una reunión con la mujer, quien fue identificada como Isabel Cajo, a quien afirmó no conocer. «Completamente falso, señor. Recuerde que viene una declaración de una persona que no se identifica, que no se muestra y que además no dice que hay una cita conmigo. Mi actuación como presidente del Congreso siempre ha sido con una política de puertas abiertas«, señaló.

Del mismo modo, manifestó no tener relación alguna con la contratación de Jorge Torres Saravia, destituido como jefe de la Oficina Legal y Constitucional e investigado por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres no identificadas.