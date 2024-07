SMP: Renuevan av. Perú, pero trabajadores municipales se llevan las macetas

La Municipalidad de Lima aseguró que la renovación mejorará la fluidez y conexión entre la Av. Universitaria, el Aeropuerto Jorge Chávez y el Callao

El 1 de julio, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, inauguró la renovación de la avenida Perú en San Martín de Porres (SMP), que incluyó 41.000 metros cuadrados de pistas, 15.000 metros cuadrados de áreas verdes y 11.000 metros cuadrados de señalización.

Sin embargo, después del evento, algunos vecinos informaron que las macetas instaladas como decoración temporal fueron retiradas por trabajadores municipales.

Lee también:

SMP: Macetas para la foto

Una vecina comentó: “Ese día que vino el alcalde de Lima y de San Martín no más vi que pusieron en ese momento, después ya no se las vio más. No sé si fueron de la Municipalidad de Lima o de San Martín de Porres porque vinieron, ahí estaban las dos (macetas), pero vinieron con un camión, pusieron las macetas allí hasta que vinieron los alcaldes. (Terminó) la inauguración y de ahí se fueron con sus macetas”.

Otra vecina, que afirmó haber sido invitada por la Municipalidad de Lima, confirmó el retiro de las macetas el mismo día de la inauguración. “Estuve en la inauguración, agradecí al alcalde de Lima por los arreglos, pero las macetas se las llevaron el mismo día. Los alcaldes prometieron empezar por el agua y desagüe. Espero que cumplan”.