SJL: finge ser pasajero y asesina a mototaxista por no pagar cupos

Jefferson Cruz Alvarado murió la tarde del último viernes. Era una víctima más del cobro de cupos de organizaciones criminales

En San Juan de Lurigancho (SJL), la situación persiste como una zona sin control, donde grupos delictivos, en su mayoría conformados por individuos extranjeros, continúan perpetrando asesinatos de manera indiscriminada contra aquellos que se oponen a sus amenazas. En esta ocasión, la delincuencia se cobró la vida de un mototaxista joven más.

El individuo fallecido ha sido reconocido como Jefferson Alejandro Cruz Alvarado, un hombre de 34 años de edad y padre de familia. Se ganaba la vida brindando servicios de mototaxi para sustentar a su familia. Lamentablemente, el viernes 27 de octubre perdió la vida a manos de un delincuente que le disparó.

Los acontecimientos ocurrieron en la cuadra 25 de la avenida 13 de enero del mencionado distrito. Según la información recopilada, aproximadamente a las 14:00 horas, un joven mototaxista se encontraba desplazándose por esa avenida cuando recibió un disparo que le quitó la vida de inmediato.

La investigación preliminar del Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Zona Baja, en San Juan de Lurigancho, sugiere que el asesino pudo haber actuado como un pasajero, ya que Cruz Alvarado presentaba una herida de bala en la parte posterior de la cabeza, cerca de la oreja derecha.

La Policía, en colaboración con funcionarios del Ministerio Público, se desplazó al lugar del homicidio y descubrió al fallecido en el interior de la cabina del vehículo. Después de acordonar el área y recolectar los datos pertinentes, procedieron con el procedimiento de levantamiento del cuerpo para dar inicio a la investigación pertinente.

En el lugar también se hicieron presentes los familiares, quienes experimentaron momentos de profundo pesar. Una hermana de Jefferson mencionó que el joven había estado sufriendo extorsiones por parte de un grupo delictivo que se había focalizado en los mototaxistas de la parada de la estación San Carlos.

“Mi hermano hacía el pago (de cupos), pero también me he enterado que ‘sacaba cara’ por otras personas para que no realicen este pago. Esta última semana se ha estado mudando y no ha estado pagando esa cuota”, señaló la familiar de la víctima.

No hay autoridades efectivas

La trágica muerte ocurrida el viernes pasado es una evidencia más de que el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho (SJL) “no está funcionando”. En lo que va del año, al menos 12 mototaxistas han perdido la vida en este distrito a manos de sicarios que continúan operando sin temor alguno.

Con la declaración de emergencia en este municipio, el Estado destinó un aumento en el presupuesto para la Municipalidad Distrital de SJL con el propósito de combatir la delincuencia. Además, se estableció la presencia de la Policía y las Fuerzas Armadas para llevar a cabo patrullajes en las calles.

Sin embargo, según las declaraciones del alcalde Jesús Maldonado, la presencia de las fuerzas militares y policiales solo se notó en los primeros días. Ha transcurrido más de un mes y basta con realizar un breve recorrido por este distrito para percatarse de la ausencia o presencia limitada de las fuerzas de seguridad.

