Sin corazón: ‘El Monstruo’ no confía ni en su madre

Erick Moreno Hernández, ‘El Monstruo’ y uno de los criminales más buscados del país, admitió su implicación en actividades delictivas a través de un audio de casi diez minutos dirigidos a su madre, Martina Hernández De la Cruz. El material, difundido por un dominical, fue encontrado en el celular de su progenitora, quien se encuentra detenida y sujeta a investigación.

En el mensaje, enviado por WhatsApp el pasado 2 de enero, el prófugo detalla sus fuentes de ingreso ilícito. “Yo cobro de empresas que extorsiono, me pagan a diario. Las empresas de transportes me pagan a diario, ¿me entiendes? Esos son mis ingresos para que sepas, o extorsiones que hago a empresarios, a veces pagan, a veces no pagan, y yo pierdo esa inversión”, dice.

En otro momento, mostró desconfianza ante el aparente pedido de dinero de su progenitora Martina Hernández para atender asuntos de salud.

Leer también [Julio Velarde: «BCR rechaza intento de captura de las cajas municipales en Congreso»]

“Antes de enviarte dinero, quiero pruebas del hospital, de tu cita. No palabras, papeles. (…) Como te dije al principio, pensar que soy inocente, sé que sabes que no soy inocente. Siempre te he dicho, si es para salud, yo aporto. Cuando vas al hospital, pides una consulta. A mí enséñame todo, así demuestras que eres una madre leal, no una madre desleal que le quiera a su hijo con mentiras. ¿Crees que yo nací ayer? Si acá no hay transparencia entre madre e hijo, estamos mal”, puntualizó.

Además, dejó en claro a su madre que no piensa retirarse del mundo del hampa.