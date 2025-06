Evacuarán a 122 peruanos a Irán

LOS EMPEADRONAN Y ENVÍAN FUERA DE ZONA DE PELIGRO

El director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Pedro Bravo anunció ayer lunes que 122 peruanos más serán evacuados de Israel e Irán a más tardar mañana miércoles en medio del conflicto que se vive entre ambas naciones. El funcionario señaló que los compatriotas serán retirados de esos países por vía terrestre.

«Con los últimos acontecimientos, obviamente continúan nuestras embajadas y consulados trabajando y tenemos aproximadamente a 122 ya empadronados para evacuar a zona segura. 105 en Israel y 17 en Irán, sobre todo se trata de turistas, peruanos varados que están en condición vulnerable. Esos son los que esperamos en las próximas horas, a más tardar el miércoles, ya evacuar en una zona segura«, indicó

Bravo manifestó que también se encuentran en permanente comunicación con la embajada peruana en Doha, Qatar, luego de los ataques de Irán contra bases militares estadounidenses en dicha nación. En ese sentido, expresó que no han recibido solicitudes de peruanos en ese país para evacuar.

«Acabo de hablar con el embajador y me dice que hay tranquilidad por el momento, se ha hecho un grupo de chat informativo, también, se ha creado vías para recibir respuesta de nuestros connacionales, son más o menos 250 peruanos», añadió. El funcionario de la Cancillería informó que en Irak no hay embajada ni consulado, pero tiene conocimiento que hay un peruano viviendo allí que no ha manifestado ninguna necesidad de ayuda.