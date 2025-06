‘El Monstruo’ amenaza delatar a policías por captura de su familia

«Es preocupante, no es simplemente una declaración, es una amenaza», manifestó el general (r) Eduardo Pérez Rocha. Gobierno aumentó a S/ 1 millón recompensa por ubicación de Erick Moreno Hernández.

Con la difusión de videos desafiantes contra la Policía Nacional, el cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, Erick Moreno Hernández, el ‘Monstruo’, busca frenar las investigaciones en contra de su madre, Martina Hernández, y la madre de sus hijas, Liseth Cruz, capturadas la semana pasada en Ica y Bolivia, respectivamente, señaló el general (r) Eduardo Pérez Rocha.

«En los videos dice que a su madre le han sembrado explosivos, igual que a la madre de sus hijas, pero, además, afirma algo interesante: que tiene nombres de policías que reciben cupos y habla de coroneles y generales. Esto es algo preocupante, no es simplemente una declaración, es una amenaza. Me parece que ese es el temor para no lograr su ubicación y captura», manifestó.

El especialista indicó que se debe realizar un «análisis consiensudo» del contenido de la grabación». Pues «no vaya ser una especie de freno para que las investigaciones se paralicen o no tengan la rapidez que esperamos».

«Está sembrando amenazas contra personal que dirige la investigación criminal de la Policía, porque, creemos, tiene pruebas, indicios de que están comprometidos altos mandos de la Policía«, añadió.

«Ese es su potencial para que las investigaciones se paralicen o se retarden, pero no logren el fin que todos esperamos. ¿Se imaginan una denuncia de ese aspecto? Si tiene elementos probatorios, depósitos a cuentas determinadas, sería un escándalo tremendo para la Dirección de Investigación Criminal», advirtió el exdirector de la Policía Nacional.

«No seria nada raro que tenga grabaciones, filmaciones, en el cual esté entregando dinero a altos mandos. Está lanzando (esas amenazas) para que digan: ‘Un momento, mejor no te metas con este, paraliza o retrasa, porque nos vamos a perjudicar una buena cantidad del comando de investigación criminal’. Él está diciendo: ‘Sigan, voy a dar nombres, grabaciones, depósitos'», argumentó Pérez Rocha.