Si te botaron de la chamba, aquí encuentra trabajo

La crisis de la pandemia te dejó sin dinero…sigue estos consejos que te devolverán la prosperidad

1- Recomendación para encontrar un puesto

Un papelito.

Un lapicero azul.

Aceite de tu planta favorita.

Un vaso de vidrio.

Debes escribir en el papelito de un lado tu nombre completo y del otro lado el trabajo que deseas, debes ser breve, coloca el tipo de trabajo, nombre de la empresa y el sueldo que consideras pertinente. Ahora, debes llenar el vaso con agua hasta la mitad y colocar dentro el papel, luego debes arrojar un poco del aceite elegido. Cuando salga el sol, pondrás el vaso debajo de los rayos del sol y dirás mirando al cielo la siguiente oración:

“Bastet, Bastet, Bastet (Diosa egipcia), tu que simbolizas la felicidad en el corazón del mortal, estoy desesperado (a) y ya no encuentro consuelo, deseo encontrar un trabajo como el que he descrito en el papel que se encuentra en este vaso, solo en ti puedo confiar en este momento. Haz que mi deseo se manifieste en la vida real, no me abandones. Que así sea”.

Leer también [Aquí tips para ahorrar más dinero]

2- Secreto para ganar más dinero

Un papelito.

Un lapicero con tinta azul.

Una billetera.

Un billete del mayor valor.

Una vela amarilla.

Este hechizo es muy bueno y sencillo de realizar, solo tienes que ponerle mucha fe y estar seguro que el Divino Creador te dará el trabajo que pides para tu bienestar y el de tu familia. En el papelito escribirás tu nombre completo de un lado y del otro pondrás “el dinero fluye en mi vida”. Luego dobla el papel en dos y colócalo dentro de tu billetera. Al lado del papel coloca el billete. Luego enciende la vela y con la billetera sobre la llama di “el dinero fluye en mi vida”. Apaga la vela.

3- Atraer la fortuna

Una cinta color roja

3 monedas de la China (las puedes conseguir en una tienda china)

(las puedes conseguir en una tienda china) Una bolsa pequeña de tela color rojo.

Un metro y medio de hilo color rojo.

Aguja de coser.

Envuelve las tres monedas chinas con la cinta roja, amarrándolas de modo que no se separen. Ahora guarda las monedas amarradas dentro de la bolsa roja. Seguirás el procedimiento enhebrando la aguja con el hilo rojo y cosiendo su abertura totalmente para que las monedas queden atrapadas en su interior.

Luego de realizado esto, guarda esta pequeña bolsa de monedas en tu cartera o mochila que servirá como un amuleto para que nunca te escasee el dinero.

4- Viene la buena suerte

7 recipientes de barro (el número 7 es importante ya que se asocia con el poder y las prosperidad)

1/5 de miel (tiene que ser virgen de abeja)

Un poco de menta fresca.

Para hacer este “ritual para atraer la buena suerte” tienes que empezar mezclando la miel con la metan fresca. De esta manera empezarás a sentir como la magia blanca inundará la atmósfera.

Leer también [Cómo recolocarse en el mejor puesto laboral]

La sustancia resultante deberá de ser añadida en los 7 recipientes de barro repartiéndola a partes iguales. Este ritual ha de realizarse el primer día de cada mes, bien a las 12 de la noche o a la primera hora de la mañana.

Para tener suerte todos los días de tu vida tendrás que hacerlo todos los meses que componen el año. También puedes agregar al ritual una vela verde e intensificar sus efectos.