(VIDEO) Selección Peruana: Alfredo Ramúa destaca “sacrificio y entrega” en el juego de Gianluca Lapadula

El capitán del Cusco FC, Alfredo Ramúa elogió el buen desempeño del delantero Gianluca Lapadula de quien destacó su capacidad de “sacrificio y entrega” vistiendo la casaquilla de la selección peruana que enfrentar este jueves, 24 de marzo a Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“Lapadula es un jugador que se sacrifica muchísimo, dentro del campo deja todo, pelea todas las pelotas, choca contra todos los centrales, hace el trabajo duro y eso es lo que aprovechan los otros jugadores también. Con el trabajo de Lapadula Dios quiera se pueda dar el triunfo en Montevideo”, sostuvo Ramúa al portal Menú Deportivo.

Indico que si Uruguay tiene a Luis Suárez, Perú tiene a Lapadula. “Suárez tiene una carrera impresionante, no hay que quitarle mérito cada jugar es importante en su lugar, hoy por hoy lapadula también es importante en la selección peruana como Suarez en la selección uruguaya.

Alfredo Ramúa, nacido en Argentina, vive una nueva etapa como un peruano más tras obtener la nacionalidad. En su condición dijo que este jueves “todos somos Perú” y adelantó que lucirá la camiseta blanquiroja que Joel Herrera (exseleccionado peruano) le obsequio.

“Me siento un peruano más, estoy ya nueve años en el Perú, contento con la gente, la ciudad. Me considero un cusqueño más. Siempre me pongo la camiseta del Perú que me la regalo Joel Herrera y Edwin Retamoso (otro ex seleccionado peruano en el 2011). La camiseta está muy linda y vamos a apoyar al equipo”, señaló el volante.

Precisó que este duelo entre Uruguay vs Perú será de mucho nervio. “Lo bueno que la selección peruana está compitiendo de nuevo por ir a un mundial, eso hay que valorarlo porque años atrás esto no se daba. Estamos a dos fechas que culmine las eliminatorias y hay que tener fe y si Dios quiera se puedan dar los resultados para que Perú pueda estar nuevamente en una justa mundialista”.

Ramúa aprovechó para destacar el buen trabajo del técnico Ricardo Gareca.

“Desde ya Gareca revolucionó el fútbol peruano es increíble que después de 36 años vuelve a un mundial, vuelve a competir y a destacar en la Copa América .La verdad que nos tenemos que sacar el sombrero con lo que hizo en estos años el profe Ricardo”.

MENSAJE

“Vamos a estar nervioso y alentando a que la selección peruana pueda sacar un buen resultado. Un empate también sería buenísimo porque ganando a Paraguay en Lima ya estamos en el mundial. Con muchas ganas…Arriba Perú”.