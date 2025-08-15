Se repartirán Ucrania en Cumbre Putin-Trump hoy

Más allá de la retórica y las amenazas de sanciones, la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska podría estar marcada por las aspiraciones territoriales del Kremlin en Ucrania, trasfondo de la guerra y exigencias inamovibles para Moscú. El líder de la Casa Blanca anticipó recientemente que habría «cierto intercambio de territorios para beneficio de ambos».

Este viernes 15 de agosto, Donald Trump y Vladimir Putin se encontrarán en Anchorage, Alaska, un territorio que alguna vez estuvo bajo dominio ruso.

La remota locación será escenario de una reunión con resonancia global: los líderes de Estados Unidos y Rusia abordarán el rumbo de la guerra en Ucrania, un conflicto que supera los tres años, en una mesa en la que Kiev y el presidente Volodímir Zelenski serán los grandes ausentes.

Trump declaró que habría «cierto intercambio de territorios para beneficio de ambos» países y que abordarán «concesiones sobre fronteras y territorios».

Leer también [Perú y Ecuador: Una hermandad que celebra su historia y proyecta su futuro]

«Es razonable pensar que Trump se dejará engañar por Putin y llegará a un acuerdo pésimo a costa de Ucrania», declaró a Reuters Daniel Fried, exdiplomático estadounidense de alto rango que actualmente trabaja en el grupo de expertos Atlantic Council.

Una de las opciones, señalan los expertos, podría consistir en acordar una «línea de armisticio» en lugar de una transferencia de territorio, con un reconocimiento solo de facto, no legal, de los logros actuales de Rusia.