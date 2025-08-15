Clavan a candidato colocho por poner bandera en Santa Rosa

ABOGADOS DE SU PAÍS LO DENUNCIARÁN PENALMENTE POR PROVOCAR A PERÚ

Un grupo de abogados colombianos, específicamente de la ciudad de Leticia, capital del departamento del Amazonas en Colombia, anunció que formalizará una denuncia penal contra el candidato presidencial de su país Daniel Quintero por el presunto delito de instigación a la guerra, tipificado en las leyes de su país, según informó el abogado Harold Rengifo.

Esta acción se produce luego de que Quintero se atribuyera la colocación de una bandera de Colombia en territorio peruano durante una visita a la frontera.

«Ya tengo lista la denuncia de la violación [del artículo 458 del código penal colombiano] que establece la instigación a la guerra. Eso es un delito muy grave en Colombia. Nosotros [somos] los más afectados, los ciudadanos de Leticia, los que vivimos acá, lo que sabemos que es un territorio de paz y tranquilidad. Y él [Daniel Quintero] vino a perturbarlo y cobardemente dejó tirada la bandera [colombiana], que es la indignación que se tiene«, declaro Rengifo.

Los juristas consideran que el acto podría interpretarse como una provocación diplomática y un gesto que atenta contra la soberanía de Perú.

Además, Rengifo indicó que esta situación viene generando tensión y conflicto entre países que viven en medio de un intercambio comercial basado en una confraternidad, hecho que califica como una hermandad entre pobladores que viven en la frontera.

Como se recuerda, el Congreso de la República aprobó la moción que proponía declarar persona no grata al colombiano Daniel Quintero.

Con la moción, el Parlamento rechazó todo acto provocador que provenga de Daniel Quintero y exhorta al Ejecutivo a tomar todas las acciones necesarias para evitar que el exalcalde de Medellín ingrese al Perú.