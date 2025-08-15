Zelenski se apoya en Milei

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este jueves que su país y Argentina reanudarán próximamente las consultas políticas a nivel de Ministerios de Exteriores tras conversar con el mandatario argentino, Javier Milei.

Leer también [EE. UU. desplegó dos buques de guerra en el Mar Meridional]

«Hemos acordado reanudar el formato de las consultas políticas entre nuestros Ministerios de Exteriores. Nuestros equipos trabajarán activamente para garantizar que se celebren lo antes posible«, escribió en X.

Las relaciones entre Ucrania y Argentina presentan muchas áreas diferentes con potencial de cooperación, como la tecnología, la economía o la industria agrícola, agregó el presidente ucraniano.

Zelenski informó a Milei de la situación diplomática, ante la cumbre del presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin, este viernes en Alaska (EE.UU.), y reiteró que Ucrania «necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables».