San Juan de Lurigancho: reportan 2 semanas sin luz en las calles

También se indicó que postes situados en el centro de las carreteras obstaculizaron la capacidad de los equipos de bomberos para llegar y extinguir un incendio en una residencia

En San Juan de Lurigancho, numerosos residentes han denunciado que llevan dos semanas sin contar con iluminación pública. Habitantes del pasaje Puerto Maldonado, situado en la zona de Caja de Agua, también han señalado la presencia de postes en medio de las vías, lo que está obstaculizando la circulación de vehículos.

Estos ciudadanos tomaron conciencia de la gravedad de la situación en la madrugada del martes 31 de octubre, cuando los equipos del Cuerpo General de Bomberos no pudieron llegar a una vivienda en llamas. La razón detrás de esto es la inadecuada ubicación de los postes de alumbrado público.

En una entrevista con ATV Noticias, una representante de los vecinos, conocida como Lupe, agregó que estos postes también suponen un riesgo debido al deterioro de sus bases, lo que significa que podrían colapsar en cualquier momento y poner en peligro viviendas o personas.

Los residentes han buscado a las autoridades encargadas de la gestión de estos postes, enviando documentos para solicitar la sustitución de estos elementos, así como de los cables que los sostienen. Sin embargo, hasta el momento, no han recibido respuesta ni una solución a sus problemas.

“Esos postes tienen más de 50 años aquí. Mi persona es representante de una asociación que está dentro de Registros Públicos. Hemos tratado de presentar toda la documentación posible, empezando por la misma Telefónica que son los (que administran los) postes y los cables, que están cada vez más por colapsar. Hemos llegado a la municipalidad, tengo un expediente del 2021 donde hubo respuesta de la subgerencia de operaciones y sanciones”, mencionó.

El personal de la municipalidad de San Juan de Lurigancho visitó el lugar el 5 de enero de 2022 y documentó las quejas presentadas por los residentes. Tras su investigación, llegaron a la conclusión de que debía imponerse una sanción a Telefónica.

No obstante, los abogados de esta compañía respondieron un año después, en abril de 2023, argumentando que el municipio no les había notificado de la decisión, por lo que no estaban obligados a abonar ninguna multa.

Debido a esto, los postes no han sido retirados, y la falta de alumbrado público persiste, lo que ocurre en medio de un estado de emergencia declarado en la jurisdicción debido al aumento de denuncias de asesinatos relacionados con casos de extorsión y cobros de cupos. Los residentes siguen sin iluminación pública durante estas dos semanas, a pesar de la situación de emergencia en la que se encuentran.

“Nosotros tenemos cámaras de seguridad. Justamente por eso mientras más oscuro esté esto mucho más delincuentes ingresan por acá y sobre todo está más pegados. Estamos organizados, pero necesitamos ayuda de Jesús Maldonado, nuestro alcalde en el distrito de San Juan de Lurigancho. Debería apoyarnos en cuestión a esto de la luz del poste”, acotó.

Leer más:

Halloween en SJL

El martes 31 de octubre, con motivo de la celebración de Halloween, discotecas y bares ubicados en San Juan de Lurigancho anunciaron su intención de continuar brindando servicios durante la madrugada del primero de noviembre, a pesar del estado de emergencia que fue declarado en esta jurisdicción.

Como es sabido, el gobierno de Dina Boluarte tomó la decisión de oficializar esta medida debido a la creciente cantidad de delitos reportados en las calles de este distrito. Un incidente en particular, el ataque con una granada en las cercanías de una discoteca en San Juan de Lurigancho, resultó en el despliegue de fuerzas militares para mantener el orden en las calles.

Según lo informado por Radio Exitosa, los establecimientos ubicados en la avenida Los Jardines han manifestado su intención de no acatar las restricciones establecidas, incluyendo la prohibición de que las personas salgan a la vía pública entre la medianoche y las 4 de la madrugada.