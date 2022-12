Rusia continuará bombardeando las infraestructuras civiles ucranianas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró el jueves que su país continuará con sus ataques contra las infraestructuras energéticas ucranianas, que ya provocaron masivos cortes de electricidad y agua en plenas temperaturas invernales. Se trata de un crimen de guerra, según lo establece el artículo 8 del estatuto de la Corte Penal Internacional.

El líder del Kremlin no lo ignora y trató de justificarse: Sí, lo hacemos pero ¡quién comenzó?

De acuerdo al estatuto, se entiende por “crímenes de guerra” matar intencionalmente; someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud; destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente.

Asimismo, obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a prestar servicio en las fuerzas de una potencia enemiga; privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial; someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales; y tomar rehenes.

El artículo 8 también indica que crímenes de guerra son dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades; dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, objetos que no son objetivos militares; dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados.

También lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar general concreta y directa que se prevea; atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, pueblos o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares; y causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción, entre otros.

QUIÉN COMENZÓ

“Sí, lo hacemos, ¿pero quién comenzó?”, lanzó Putin al margen de una ceremonia de entrega de medallas en el Kremlin. El presidente ruso presentó esos bombardeos como una respuesta a la explosión que dañó el puente de Crimea construido por Rusia y otros ataques imputados a Ucrania.

Putin también reprochó a Kiev haber “hecho saltar las líneas eléctricas de la central nuclear de Kursk”, una región rusa fronteriza de Ucrania, y de “no abastecer de agua” al bastión separatista prorruso de Donetsk en el este del país.

“No abastecer de agua a un ciudad de un millón de habitantes es un acto de genocidio”, aseguró, y acusó a los países occidentales de cerrar los ojos ante esas acciones de responsables ucranianos.

Desde el ataque del puente de Crimea en octubre, Rusia ha multiplicado los ataques con misiles contra las infraestructuras energéticas civiles, dejando a millones de ucranianos sin luz, agua y calefacción en momentos en el que el invierno llega con temperaturas negativas.

En otro orden, Putin entregó en el Kremlin el título de “Héroe de Rusia” a diez militares que participaron en la invasión a Ucrania, con un mensaje lleno de patriotismo y alusiones a la gran historia de Rusia y sus victorias pasadas.

LOS ANTEPASADOS

“Nos inclinamos ante nuestros antepasados, que crearon la gran historia de Rusia llena de victorias, y estamos orgullosos de los soldados, oficiales, voluntarios, milicianos que luchan ahora en una operación militar especial”, dijo Putin.

En una ceremonia de entrega de la estrella de oro en la Sala San Jorge del Kremlin, el mandatario sostuvo que esos hombres “realizan misiones de combate con honor, protegen la vida y la dignidad de nuestros conciudadanos y defienden nuestro derecho común a determinar nuestro propio destino”.

Putin, que invitó a 200 militares y civiles al acto, también quiso dirigirse a los soldados que se encuentran en primera línea del frente en Ucrania.

“Para mí, para todos nuestros conciudadanos, cada uno de ustedes es un héroe. Y realmente quiero que sientan el calor de nuestros corazones, el calor de este apoyo verdaderamente nacional”, dijo Putin, quien dio el 24 de febrero la orden iniciar una campaña militar en Ucrania con el argumento de que tenía que “liberar” al Donbás para proteger a los ciudadanos de un supuesto “genocidio”.