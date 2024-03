En el mundo de las apuestas en línea, es mucho lo que se puede decir o hablar sobre ciertos tópicos. En especial las máquinas tragamonedas, las cuales se sabe perfectamente que son de las favoritas de cierto sector de la comunidad. Sitios como el casino Awintura ofrecen un catálogo de slots de primer nivel, y junto a esto, un servicio al cliente que no se puede dejar pasar por alto.

No obstante, en esta oportunidad nos vamos a enfocar en los jugadores de Perú y su preferencia al momento de seleccionar la máquina tragamonedas de su interés. Ya que hay que definir de una buena vez si prefieren el retorno al jugador o la temática de la misma. Es por ello que sin mayor introducción estaremos dando mayores detalles al respecto.

¿De qué se trata el RTP?

El término en sí viene del inglés que se conoce como return to player, y su traducción literal al español sería retorno al jugador. Para todos aquellos apostadores que no tengan una idea de lo que esto significa, tiene que ver con el porcentaje de lo que podría recuperar el jugador en un slot determinado. Claro está, hay que entender que cada título cuenta con un porcentaje diferente y hay algunos de ellos que no pagan tanto como la gente espera.

En adición, para hacer este cálculo se suele sacar una estadística en base a la cantidad de giros que se le haya hecho a la máquina en cuestión. En algunos casos llegan a ser miles y hasta millones de giros para poder llegar a un porcentaje definitivo. Por lo tanto, los apostadores no se pueden dejar llevar por el hecho que un slot cuente con un 98% de RTP por dar un ejemplo. Al final del día, todo esto se trata de azar y puede que la máquina pague muy pronto como pueda tardar una gran cantidad de tiempo para que lo haga.

¿Qué hay con las temáticas de las tragamonedas?

Ya en referencia a esto, tiene que ver con el estilo, gráficos y animaciones con el que va a contar el juego en sí. En teoría, un juego que haga alegoría al dios Zeus se espera que tenga una temática de la antigua Grecia. Lo mismo de los dioses Osiris, Ra o los faraones, lo lógico sería pensar que se va a tratar de un juego con una temática egipcia. En resumen, la temática puede representarlo todo en una máquina tragamonedas, inclusive mucho más que el RTP, ya que, si la temática no es atrayente, es posible que no llame la atención del público apostador. Esto es algo que las compañías de software tienen como prioridad, y es por ello que muchos slots manejan grandes innovaciones tecnológicas con el fin de llamar mucho más la atención.

¿Los peruanos se decantan más por el RTP o la temática?

Claramente, hay un sector de jugadores peruanos que va a preferir el retorno al jugador por mucho que pueda brillar o sonar bonito una máquina tragamonedas. Al final del día, son aspectos que van a estudiar, incluyendo la volatilidad de la máquina y las líneas de pago. Por lo tanto, para este tipo de apostadores la apariencia no lo es todo. Lo que van a querer es sacar el mayor provecho posible del slot y terminar la jornada con ganancias a como dé lugar.

En el caso de estos apostadores que prefieren la temática, puede que se decanten más por una máquina más llamativa ya que lo que buscan realmente es divertirse. No hay nada de malo en ello, pero es probable que no estén tan pendientes de los aspectos técnicos como en el caso del grupo anterior. Para ello, lo que les va a importar es que el juego tenga temática de frutas, duendes, de alguna película favorita, etcétera. Esto es lo que los motiva a jugar en estas máquinas tragamonedas y si logran sacar algo de provecho de ellas, bienvenido sea. Pero no será su motivo principal, por los motivos que ya se han mencionado.

Como se puede notar, en Perú hay cierta división notable entre los apostadores y sus preferencias al momento de seleccionar una máquina tragamonedas. Siempre estarán los más técnicos que prefieran el RTP, mientras que también existirán algunos mucho más tranquilos que solo busquen pasar un buen rato. Lo que si deben tomar en consideración es buscar un muy buen casino en línea que pueda satisfacer todas sus necesidades. Logrando ese paso tan importante, no van a tener problemas en encontrar juegos de calidad