Rodrigo González crítica obra teatral de la PUCP: “Los símbolos se respetan”

El presentador Rodrigo González calificó como irrespetuosa la polémica obra teatral ‘María Maricón’ y enfatizó la importancia del respeto a los símbolos religiosos y patrios.



El director de ‘Amor y fuego’ , Rodrigo González, criticó públicamente la obra teatral ‘María Maricón’ , que sería presentada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) . González condenó el uso de la imagen de la Virgen María en la promoción del evento, calificándolo como una «falta de respeto» hacia los símbolos religiosos.

Declaraciones del popular ‘Peluchín’ sobre el respeto a los símbolos

Durante su programa, González expresó que los símbolos religiosos y patrios no deben ser usados ​​como objeto de burla. “ Los símbolos religiosos, los símbolos patrios, no pueden ser nunca utilizados como un motivo de burla, ni mucho menos creer que eso es transgresión, es libertad, porque es una falta de respeto ”, señaló.

Además, enfatizó que el respeto debe mantenerse incluso cuando no se comparten las creencias. “ Aunque no seas religioso, es una falta de respeto inaceptable. Es como que porque no seas patriota, ¿vas a aceptar que una persona escupa a tu bandera? No. Los símbolos se respetan, puedes estar en desacuerdo, tener ideas en contra, pero la armoniosa convivencia radica en el respeto por pensar distinto ”, agregó.

Impacto social y relación con la comunidad LGBT

González también abordó el impacto social de eventos como este, señalando que contribuyen a estigmatizar a la comunidad LGBT. “ Lo que es peor es que por gente que no piensa como uno, se mete en el mismo saco a toda una comunidad ”, comentó.

El presentador destacó que este tipo de acciones no solo generan polémica, sino que también refuerzan percepciones negativas hacia grupos minoritarios, afectando la convivencia social.