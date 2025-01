Congresista Juan Burgos es denunciado por presunta usurpación de funciones

La denuncia contra Juan Burgos surge por presuntas investigaciones penales sin autorización, relacionadas con Dina Boluarte y una supuesta red de prostitución en el Congreso.

El congresista Juan Burgos ha sido denunciado ante la Fiscalía por su colega Héctor Valer , quien lo acusa de presunta usurpación de funciones. Según el oficio enviado a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza , Valer asegura que Burgos consideró «atribuciones de investigación penal sin aprobación del Pleno».

La denuncia menciona que, como presidente de la Comisión de Fiscalización , Burgos habría realizado actos de investigación penal, algo que según la Constitución y el Reglamento del Congreso , solo puede hacerse con autorización previa del Pleno como comisión investigadora.

Investigaciones cuestionadas por la denuncia

Valer Pinto señala que las investigaciones de la comisión incluyen casos como el de la presidenta Dina Boluarte , vinculados al caso Cofre y al supuesto abandono de cargo por motivos médicos en 2023. También destaca la indagación sobre una presunta red de prostitución en el Congreso.

“ Solicitamos que se realice una investigación por el presunto delito de Usurpación de Funciones, ilícito penal tipificado en el artículo 361 del Código Penal, dado que, el referido congresista estaría citando a servidores y funcionarios del Congreso de la República para declarar y brindar sus testimonios. , solicitando información a diversas entidades del Estado público, entre otras actuaciones sin que tenga competencia para ello ”, detalla la denuncia.

Respuesta de Juan Burgos: “No me van a callar”

Tras conocer la denuncia, Juan Burgos respondió a través de un vídeo en sus redes sociales, asegurando que continuará con sus investigaciones pese a los intentos de silenciarlo.

“ Hubieran preferido dispararme 60 balas para silenciarme, pero no me van a callar. Vamos a seguir luchando por la verdad y por limpiar todas las instituciones del Perú porque el Perú necesita confiar en su democracia. Soy Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización y no me van a callar. Mi compromiso es con todo el Perú ”, afirmó el congresista.